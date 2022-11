Entrata nella casa del Grande Fratello Vip con l’intento di portare un messaggio relativo al mondo LGBT, alla fine Elenoire Ferruzzi non è riuscita a raggiungere il suo scopo. Anzi, a differenza di quanto sperato da Alfonso Signorini, la milanese si è guadagnata le antipatie del pubblico, che ha decretato la sua uscita immediata dopo gli atteggiamenti riprovevoli e le frasi deprecabili nei confronti di Nikita Pelizon. Ma la Ferruzzi non si è pentita e, intervistata da Le Iene, ha raccontato tutto di sé e della sua trasformazione.

Zigomi in evidenza, labbra e seni prosperosi, unghie lunghissime e laccate di rosso: così la Ferruzzi si è presentata davanti alle telecamere del Gf Vip, orgogliosa della sua profonda trasformazione.

Ma quanti denari ci sono dietro agli innumerevoli interventi di chirurgia estetica? “Per rifarmi gli zigomi ho speso in tutto sei-settemila euro – ha rivelato Elenoire – .Le labbra ho perso il conto, ma direi quanto gli zigomi”.

“Il seno l’ho rifatto cinque volte ed è costato diecimila euro ad intervento; mentre il sedere mi è costato quindicimila euro – ha continuato lei – . In tutto ho speso intorno ai duecentomila euro”.

Cifre choc, dunque, per Elenoire Ferruzzi. Certamente non alla portata di tutti.

