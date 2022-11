Le esibizioni di Valeria Marini a Tale e Quale fanno parlare. Le critiche ricevute da Cristiano Maglioglio non sono piaciute a sua madre…

Gianna Orrù contro Cristiano Malgioglio. Il motivo? Le esagerate critiche verso sua figlia, Valeria Marini durante il programma ‘Tale e Quale Show’. Ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, la madre della nota showgirl, in compagnia della figlia, ha detto senza peli sulla lingua, cosa pensa dei commenti, spesso eccessivi, del noto cantautore, giudice della trasmissione targata Rai.

Valeria Marini, la madre contro Malgioglio

Valeria Marini

Nel salotto di Serena Bortone per ‘Oggi è un altro giorno’, Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù, hanno parlato a tuttotondo della carriera della showgirl ma anche del recente impegno preso per la nuova stagione in corso di ‘Tale e Quale Show’.

In particolare, la signora ha parlato di Cristiano Malgioglio e dei commenti alle esibizioni della Marini: “Lui scherza? Ma chi gioca? Valeria non sta giocando. Se Malgioglio sta giocando io non lo capisco. Non mi diverte. In generale non solo per Valeria. C’è un limite, oltrepassato il quale, non sei più spiritoso: sei aggressivo e offensivo. Per me si. Io gliel’ho detto a Cristiano. L’ho fermato e glielo detto. Lui mi ha risposto, un po’ confuso: ‘Ma è per divertimento’. E io: ‘Ma tu ti diverti, gli altri lavorano dalla mattina alla sera’. Fatemelo dire…”.

E ancora: “Sinceramente, non mi diverte. Ma in senso assoluto. Non lo sto aggredendo, non proprio. Però… Ripeto. Loro lavorano e lui li aggredisce. Poi sono protettiva con Valeria ma anche se fosse un’altra persona. Ripeto, non mi diverte Malgioglio. Io non guardo Tale e Quale da due puntate perché mi fa soffrire, poi lei mi manda le sue esibizioni”, il commento della madre della soubrette.

Di seguito una recente esibizione proprio della showgirl a ‘Tale e Quale Show’ pubblicato in un post Instagram dal profilo ufficiale della trasmissione:

Riproduzione riservata © 2022 - DG