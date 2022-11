Ancora polemiche tra Le Iene e Selvaggia Lucarelli. La moglie di Matteo Viviani ha pubblicato un post molto duro contro la giornalista.

Forti polemiche tra ‘Le Iene’, nota trasmissione Mediaset, e Selvaggia Lucarelli. La serie di botta e risposta nata a seguito del suicidio di Roberto Zaccaria, 64enne che era stato protagonista di un videoservizio nella settimana precedente del programma, non si placa. Questa volta, ad attaccare la giornalista che aveva definito “pericoloso” il modo di fare inchiesta del format è stata Ludmilla Radchenko, moglie della Iena Matteo Viviani.

Selvaggia Lucarelli, l’attacco di Ludmilla Radchenko

Selvaggia Lucarelli

Attraverso un lungo post su Instagram, la Radchenko, taggando la diretta interessata Selvaggia Lucarelli, non le ha risparmiato certo commenti duri e diretti.

“Cara Selvaggia Lucarelli, non vedevi l’ora di rovesciare una secchiata di mer*a su mio marito, vero? Ecco, è arrivata la tua occasione, il tuo momento, finalmente qualcuno parla di te! Tanto è questo il tuo pane, tu vivi di questo, altrimenti il tuo ‘personaggio squallido’ non avrebbe nessun senso”, le due parole della donna. E ancora: “Chi sei tu veramente? Matteo Viviani è uno che si batte per la giustizia, alza il culo e va a fare gli indagini, si impegna salvare le persone, vite in difficoltà, fa beneficenza, spende il suo tempo personale per dargli il supporto. Lui è il uomo più corretto e affidabile di questa terra. Tanti tremano dalla voglia di puntare il dito quando qualcosa va storto”.

La stessa Lucarelli ha poi risposto: “Ciao Ludmilla, ma se sono tutte queste cose brutte (magari lo deciderà un giudice eh), perché mi inviti alle tue mostre dicendomi che avresti piacere al di là degli scontri con tuo marito? Infatti ora ti cancello dall’elenco, il veleno non sta bene nel mio mondo a colori”.

Ulteriore risposta arriva dalla Radchenko: “Non ero in un elenco, era un messaggio personalizzato. Deciditi. O sono una da volere ai tuoi eventi tanto da procurarti il mio numero o sono il male”.

Le cose andranno avanti? Vedremo…

Di seguito il post Instagram della Radchenko:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG