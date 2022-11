Frasi Biagio Antonacci: le citazioni più belle tratte dalle canzoni del cantautore di Rozzano, tra i più amati in Italia.

Una carriera lunga e ricca di successi, una voce riconoscibile, uno stile unico nel suo genere. Biagio Antonacci è da tantissimo tempo ormai uno dei cantautori più amati in Italia, uno degli ultimi paladini di un certo romanticismo, di un modo di scrivere musica pop che non lesina incursioni in altri generi, ma mantenendo fede a una linea che sia il più possibile immediata e universale, eppure allo stesso tempo molto personale. Di frasi di Biagio Antonacci che sono diventate indimenticabili, come fossero dei veri aforismi, ne conosciamo davvero moltissime, e scegliere è complesso. In questo articolo proviamo a proporti alcune delle più belle in assoluto.

Frasi canzoni Biagio Antonacci: le più emozionanti

Se io se lei, Iris, Convivendo, Ti dedico tutto. Sono davvero tantissimi i successi che hanno segnato la carriera del cantautore di Rozzano. Un artista che nel corso della sua carriera ha parlato soprattutto d’amore. Tuttavia, tra le frasi più belle di Biagio Antonacci ne esistono moltissime più generali, che riguardano la vita in toto e non solo una relazione amorosa.

BIAGIO ANTONACCI

Se sei alla ricerca dei migliori aforismi di Biagio Antonacci, ecco a te una raccolta che potrebbe davvero essere in grado di emozionarti:

– Certe volte guardo il mare, questo eterno movimento, ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di esser solo, e passeggio dentro il mondo, ma mi accorgo che due gambe non bastano, per girarlo e rigirarlo. (Se è vero che ci sei)

– Se il coraggio portasse il tuo nome, lo pronuncerei. (In mezzo al mondo)

– Diamo il peggio di ciò che siamo o è soltanto quello che abbiamo. (Ora e mai per sempre)

– Il mestiere si impara il coraggio ti viene, il dolore guarisce la tempesta ha una fine, ma diverso è sapere la cosa più giusta siamo naufraghi vivi in un mare d’amore. (Ti dedico tutto)

– E se tu guardi su, sono le cose più belle a far brillare le stelle. (Solo due parole)

– Ogni persona fa un rumore diverso quando inciampa nella nostra vita. Il problema, è il fracasso che creano. Ci sono quelli che ti mettono sotto-sopra e quelli che semplicemente ti completano. (dal libro Se ami devi amare forte)

Le più belle frasi d’amore di Biagio Antonacci

Cantautore romantico per eccellenza, il milanese Biagio, classe 1963, come abbiamo già accennato, è stato uno degli ultimi grandi paladini di un certo romanticismo. Non è un caso che alcune delle sue canzoni più famose siano appunto brani che hanno per protagonisti di due innamorati, in storie felici, tristi, con tantissimi colpi di scena e spesso così comuni da adattarsi anche alla nostra vita quotidiana. Se stai cercando alcune delle frasi più romantiche in assoluto, ti proponiamo questa selezione:

– Lei è sale, fa male, ma porta quella cosa in più quando c’è poco sapore. (Pazzo di lei)

– Voglio fare con te l’amore vero, quello che non abbiamo fatto mai, quello dove alla fine si piange, si leccano le lacrime, quello che adesso so di poter fare solo con te. (Buongiorno bell’anima)

– Io non ho paura e voglio viverti per come sei e fino all’ultimo momento pensar che sia per sempre

stammi dentro, stammi dentro e non sentirti stretta mai. (Ritorno ad amare)

– L’amore è l’invenzione che ha dato all’uomo, dolore e forza. Della forza ricorderò il giorno che mi ha fatto incontrare te, invece del dolore mi resterà questo no per sempre. (Dolore e forza)

– Tutto quello che entra e che esce da te si chiama vita. (Inaspettata)

– Un amore nasce dal coraggio forma l’ambizione di cambiare il mondo, un amore può degenerare può rassicurare tende a ribaltare, un amore soffre le paure ti fa rinunciare e nonostante tutto ti salva. (L’amore comporta)

– Quanta vita c’è, quanta vita insieme a te, tu che ami e tu che non lo rinfacci mai e non smetti mai di mostrarti come sei. (Iris)

– Adesso dove sei, sotto quale cielo pensi al tuo domani, sotto quale caldo lenzuolo, stai facendo bene l’amore. Sono contento ama, ama e non fermarti, e non aver nessuna paura e non cercarmi dentro a nessuno. (Se io, se lei)

– Sappi amore mio che se avanza un pezzo di sto cuore è cuore tuo, tu dici sì per sempre io per non morire ho tatuato te. (Sappi amore mio)

