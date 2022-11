Notebook, portatile o laptop: cosa sono e quali sono le differenze tra queste tipologie di computer personale.

Il computer personale progettato per l’utilizzo mobile è chiamato notebook o laptop, oppure, con un termine italiano, portatile. Ne sentiamo parlare tutti i giorni, li usiamo quotidianamente e spesso utilizziamo questi nomi come sinonimi, senza preoccuparci delle differenze tra l’uno e l’altro. Ma esistono davvero delle differenze? E cosa si intende con portatile, laptop e notebook?

Cos’è un computer portatile: caratteristiche di laptop e notebook

Quando parliamo di portatili facciamo riferimento a computer piccoli, a volte anche privi di un lettore CD/DVD, con webcam integrata e un peso molto contenuto, tale da renderlo facilmente trasportabile. Spesso ha uno schermo più piccolo di un computer desktop (il classico “fisso”) e ha una tastiera e un trackpad integrati.

Donna con computer

Un portatile è solitamente alimentato con una batteria (estraibile o meno) che può ricaricarsi in breve tempo e permette al dispositivo di essere utilizzato anche in mobilità, per poter lavorare e intrattenersi ovunque, trasformando anche un semplice giardino in un ufficio. Detto questo, c’è differenza tra notebook, laptop o portatili?

Differenza tra notebook e laptop

La risposta a questa domanda è molto semplice. Tra portatili, notebook e laptop non vi è differenza, se non nella lingua. Quando vogliamo usare l’italiano, possiamo optare per la definizione di computer portatile, mentre notebook e laptop sono le versioni inglesi dello stesso dispositivo (possono essere tradotti, rispettivamente, con “quaderno per appunti” e “computer da mettere sul grembo”).

La loro storia è ormai piuttosto “antica”. Il primo portatile risale nel 1979 ed era molto più grande e pesante, ma con un piccolo schermo. Oggi le dimensioni sono molto contenute, anche se la grandezza di uno schermo di un portatile parte solitamente dagli 11 pollici fino ai 15-16 nelle versioni più grandi.

I vantaggi di usare un computer portatile

Esistono molti benefici nell’utilizzo di un notebook/computer portatile. Uno dei maggiori è la portabilità. È possibile portare questi apparecchi ovunque andiamo, un grande vantaggio per viaggiare o quando abbiamo bisogno di lavorare lontano da casa o dall’ufficio.

Un altro grande beneficio è la lunga durata della batteria, che può arrivare a diverse ore con una singola carica. Inoltre, i notebook sono spesso molto più piccoli e leggeri dei tradizionali computer desktop, e questo li rende anche più facili da spostare. Infine, dato che i prezzi dei notebook sono diminuiti negli ultimi anni, sono più economici rispetto ai computer fissi.

