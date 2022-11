Sognare di mangiare dolci: il significato onirico e le interpretazioni più comuni dei sogni in cui ci dedichiamo al dessert.

Non è così raro sognare di mangiare dolci. In generale i sogni in cui abbiamo a che fare con il cibo sono molto comuni, e spesso anche molto goduriosi, e si caricano di significati positivi. Si collegano infatti, metaforicamente, al nutrimento e al benessere. Tuttavia, non sempre un sogno in cui abbiamo a che fare con il dessert è un buon segno. Se vuoi sapere i significati e le possibili interpretazioni dei sogni più comuni, ecco alcuni dettagli a cui dovresti badare.

Cosa vuol dire sognare dolciumi?

In generale i sogni con dolci hanno un significato positivo, come abbiamo già potuto accennare. Ci sono però alcuni dettagli che vanno considerati per poter avere un’interpretazione più recisa. La simbologia onirica dei dolci è infatti molto varia, e tiene conto di diversi aspetti.

dolci

I dolci possono infatti diventare il simbolo di novità belle e importanti in arrivo, come una relazione amorosa o un nuovo lavoro. Potrebbero però anche essere desideri non realizzati o bisogni non soddisfatti. L’area semantica della mancanza in effetti viene spesso collegata ai dolci, che sia una mancanza di stimoli o di natura sessuale.

Ma i dolci possono anche collegarsi a dei desideri che spesso non accettiamo, come una bramosia di avere sempre di più, senza sapersi accontentare, o ancora il desiderio di libertà, di realizzazione professionale e infine di appagamento fisico e mentale.

In generale, quando ci ritroviamo davanti una tavola imbandita di dolci o la vetrina di una pasticceria, ma non possiamo assaggiarne nemmeno uno, il significato si ricollega molto probabilmente alla mancanza. Se sogniamo invece di abbuffarci il significato è più vicino a quello della bramosia e del desiderio. Se li mangiamo di nascosto abbiamo a che fare con il senso di colpa per qualcosa che abbiamo fatto o che nascondiamo, se invece ci vengono offerti da qualcuno potremmo aver a che fare con una mancanza di affetto. Se però chi ce li offre li mangia con noi allora il significato assume una valenza del tutto positiva.

Sognare dolci porta male?

Va detto che una tradizione popolare vorrebbe in effetti collegare i sogni in cui mangiamo dolci alla sfortuna. Sembrerebbe infatti che questo tipo di sogni venissero in passato collegati con una carenza in uno degli aspetti della vita. Tuttavia, un’interpretazione del genere è troppo semplicistica e oramai non le viene più dato molto peso.

Il significato onirico di alcuni dolci

Ovviamente il significato dei sogni può variare anche a seconda del dolce con cui abbiamo a che fare. Se sogniamo di mangiare torte, ad esempio, stiamo per avere a che fare con una novità positiva imminente. Se invece il dolce è un più semplice pane con marmellata o crema di nocciole vuol dire che abbiamo bisogno di manifestazioni di affetto da parte delle persone per cui proviamo amore.

I sogni con dolci al cioccolato si collegano solitamente a qualcosa di positivo, soprattutto se vengono condivisi con qualcuno. Quando abbiamo a che fare con la panna montata, poi, sono in arrivo solo buone notizie: stiamo per ricevere del denaro o per superare un momento difficile.

Qualunque sia il tipo di dolce che abbiamo sognato, se sembra buono ma all’assaggio ci risulta salato o andato a male vuol dire che dobbiamo stare attenti: stiamo vivendo una situazione solo apparentemente positiva, che potrebbe però rivelarsi molto pericolosa.

Riproduzione riservata © 2022 - DG