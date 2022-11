App per la fotocamera dello smartphone: le migliori applicazioni per scattare foto perfette con il proprio telefono.

L’app fotocamera predefinita che viene installata su uno smartphone è solitamente la migliore per il proprio telefono. Quest’app include un gran numero di funzioni utilizzabili con il software del proprio apparecchio, tra cui la modalità HDR, una varietà di filtri, la modalità panorama e molto altro. Tuttavia, se l’app preimpostata non ci convince appieno e non permette di effettuare gli scatti che pensiamo di poter ottenere con il nostro smartphone, esistono delle alternative, ovvero le app disponibili sugli store. Scopriamo insieme quali sono le migliori.

Le migliori app per la fotocamera dello smartphone

A seconda delle proprie esigenze, ci sono diverse app per la fotocamera tra cui scegliere. Ad esempio Camera 360, Cymera, Camera MX, Camera FV-5 e la celeberrima Google Camera. Poter definire quale sia la migliore è però difficile, se non impossibile, in quanto molto dipende da cosa stiamo cercando e cosa vorremmo che la nostra app facesse.

Selfie con smartphone

Se stiamo cercando un’app fotocamera basilare che permette di scattare foto e di modificarle con cose basiche, come le funzioni per tagliarle e ruotarle, allora l’app predefinita è una buona opzione. Se stiamo cercando qualcosa di più avanzato, ci sono però tante opzioni tra cui scegliere.

Alcune delle preferite tra gli esperti sono Camera+, Manual, e ProCamera. Queste app permettono di controllare più impostazioni, come la velocità dell’otturatore, l’ISO e il bilanciamento del bianco. Inoltre, offrono solitamente una varietà di filtri e modalità di scatto. Alla fine, tutto dipende dalle nostre esigenze. Non resta che provarne alcune e vedere quale ci piace di più.

Cos’è e come funziona Google Camera

Una menzione a parte e un approfondimento merita Google Camera, l’app del colosso del web che si presenta come un potente strumento fotografico, molto versatile, in grado di farci catturare splendide foto e video con il nostro smartphone o tablet Android. L’app include una vasta gamma di funzioni e impostazioni che consentono di personalizzare le foto e video in base al nostro stile di scatto e alle nostre preferenze. Insomma, si tratta di un software davvero interessante e da prendere in considerazione se si vuole cambiare la propria app fotocamera.

Le migliori app per ritoccare le foto

Se le app che abbiamo appena citato sono tra le migliori per effettuare scatti da urlo, non va sottolineata anche la fase di post-produzione di uno scatto. In questo caso, potrebbero non bastare le funzioni presenti nelle app di cui abbiamo parlato.

Se stiamo quindi cercando un’app di base con molti filtri ed effetti, Photoshop o Snapseed sono una buona scelta. Se invece cerchiamo un’app più avanzata con strumenti più potenti, VSCO o Afterlight potrebbero essere la scelta giusta.

Tra tutte queste, una delle migliori è comunque Snapseed, che non solo è del tutto gratuita, ma è anche una delle più semplici per poter regolare il contrasto di uno scatto, la luminosità e la saturazione, oppure per tagliare in maniera molto precisa le nostre foto. Inoltre, è anche una delle app che ci permette di inserire scritte nelle foto, opzione sempre molto apprezzata dagli amanti dei social.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG