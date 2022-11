Frasi per i genitori: le migliori dediche per la mamma e il papà, le persone più importanti nelle vite di tutti noi.

Ci sono poche figure nelle nostre vite importanti come i nostri genitori. La mamma e il papà sono i primi a darci l’esempio, a fornirci gli strumenti per poter comprendere come comportarsi in questo mondo. Sono la chiave per poter capire e scoprire che tipo di persone saremo. Per questo non dobbiamo mai dimenticarci di dirgli grazie, quando ne abbiamo l’occasione. Lo sanno bene anche i tantissimi scrittori o pensatori che hanno scritto frasi per i genitori diventate fonte di ispirazione per generazioni e generazioni di persone. Scopriamo insieme alcune delle migliori, da poter dedicare alla propria amata madre e al proprio padre.

Frasi da dedicare ai genitori

Le migliori frasi per una dedica possono essere anche frasi per ringraziare i genitori. Delle citazioni che possono essere utili per fargli comprendere, quando non riusciamo a farlo con le nostre parole, quanto siano stati, e siano ancora, importanti nelle nostre vite.

Futuri genitori

Perché poche figure restano dei punti di riferimento nelle nostre vite come i nostri genitori. Che non si limitano a darci la vita e, nella gran parte delle volte, un tetto sotto cui vivere e un’educazione, ma spesso ci proteggono durante l’infanzia, ci instradano durante l’adolescenza e ci illuminano, con la loro saggezza e la loro esperienza, anche quando ormai siamo adulti.

Ecco alcune frasi splendide per poter dire a loro grazie in ogni momento:

– Non c’è amicizia né amore, come quello dei genitori per i figli. (Henry Ward Beecher)

– La migliore eredità che un genitore può dare ai suoi figli è pochi minuti del suo tempo ogni giorno. (OA Battista)

– La famiglia è la prima scuola per bambini piccoli e i genitori sono modelli potenti. (Alice Sterling Honig)

– Le parole affermative di mamme e papà sono come interruttori della luce. Pronuncia una parola di affermazione al momento giusto nella vita di un bambino ed è come illuminare tutta una stanza piena di possibilità. (Gary Smalley)

– I miei eroi sono ed erano i miei genitori. Non riesco a vedere nessun altro come mio eroe. (Michael Jordan)

– I genitori non sono le persone da cui vieni. Sono le persone che vuoi essere, quando sarai grande. (Jodie Picoult)

– Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo a mia madre. (Abraham Lincoln)

– Quando guardi tua madre negli occhi, sai che è l’amore più puro che puoi trovare su questa terra. (Mitch Albom)

– La bontà di un padre è più alta della montagna, la bontà di una madre più profonda del mare. (Proverbio giapponese)

– I genitori sono come Dio perché vuoi sapere che sono là fuori e vuoi che pensino bene a te, ma chiami davvero solo quando hai bisogno di qualcosa. (Chuck Palahniuk)

Altre splendide frasi per mamma e papà

Se le splendide frasi d’autore che abbiamo appena riportato non sono servite per la tua dedica, e le frasi per l’anniversario dei genitori ti sembrano eccessive, non entrare nel panico. Esistono frasi dolci per genitori ovunque sul web. Anche un semplice utente di Twitter può essere riuscito a elaborare infatti un pensiero per sua madre e suo padre in grado di trasformarsi in una bella dedica anche per i nostri. Perché tutti siamo figli, e quindi condividiamo, volenti o nolenti, gran parte delle stesse emozioni.

Ecco altre frasi bellissime per i nostri genitori:

– La mamma ti presta le sue braccia dopo averle trasformate in ali.

– Un padre ha un cuore e delle braccia talmente grandi da poter sopportare il dolore con un sorriso.

– Gli amici ti completano, i nemici ti motivano, ma i genitori ti proteggono.

– Amare e rispettare i propri genitori non sarà mai abbastanza per ripagarli del dono più grande, la vita.

– Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono.

