Frasi anniversario matrimonio genitori: le più belle frasi per augurare buon anniversario a mamma e papà.

Le persone più importanti della nostra vita meritano quantomeno degli auguri speciali, soprattutto nelle occasioni più importanti della loro vita. Ad esempio nel giorno del loro anniversario di matrimonio. Se la data fatidica si avvicina e hai bisogno d’ispirazione, perché non vuoi rifugiarti nelle solite frasi banali e nei concetti triti e ritriti, forse potresti cercare aiuto nelle più belle frasi condivise sul web da novelli aforisti o autori di primo piano. Fermo restando che le dediche più belle, in un giorno così speciale, sono quelle che arrivano dal cuore. Scopriamo insieme alcune delle più emozionanti frasi per l’anniversario di matrimonio dei genitori!

Frasi per gli auguri anniversario di matrimonio dei genitori

Scrivere frasi d’auguri può essere difficile per tutti e in diverse circostanze. Forse lo è ancora di più quando le persone che vuoi far emozionare di più sono proprio mamma e papà, le più importanti della tua vita.

Frasi sull’anniversario di matrimonio dei genitori

Non che tutti siano costretti a scrivere una poesia per l’anniversario di matrimonio dei genitori, che di certo ci ameranno a prescindere da ciò metteremo nero su bianco all’interno del biglietto. Tuttavia, è naturale che in occasioni importanti come questa nessuno voglia sbagliare le parole, per poter rendere ancora più speciale uno dei giorni più belli della loro vita. Non hai idee che ti convincano? Lasciati ispirare da queste frasi:

– Grazie mamma e papà, perché siete il mio esempio e mi avete insegnato che amare non è stare insieme finché si ha voglia, ma condividere responsabilità, lealtà, rispetto, pazienza, progettualità e cura reciproca.

– Avete dimostrato a tutti che non esiste un matrimonio perfetto, ma un matrimonio imperfetto può ancora essere il matrimonio più felice, forte e amorevole che ci sia. Sono così orgoglioso di voi, mamma e papà. Felice anniversario!

– Gli anni sono aumentati, i capelli si sono imbiancati ma il vostro amore è rimasto intatto come il primo giorno! Abbiamo tanta ammirazione per questo piccolo grande miracolo. Felice anniversario!

– Tanti auguri di un felice anniversario! Che il tempo vi riservi ancora tanti giorni da trascorrere insieme e che i vostri occhi continuino a cercarsi ancora a lungo. La vostra felicità di genitori è la nostra felicità di figli!

– La maggior parte delle persone trova difficile credere nel ‘per sempre’, ma vedere l’amore infinito tra voi due mi fa essere certo che esisti. Buon anniversario di matrimonio, mamma e papà!

– Sono nato sotto una buona stella, perché ho dei genitori fantastici. Avete superato mille difficoltà nella vita insieme e nonostante ciò il vostro amore e il rispetto per ognuno è diventato solo più forte. È una vera meraviglia e sono felice di esserne testimone. Auguri di buon anniversario mamma e papà!

– So che se mai volessi sapere qualcocsa sull’amore e sull’impegno, devo parlare con voi, perché il vostro matrimonio è un bell’esempio.

– L’unica cosa migliore dell’avere voi come genitori è che i miei figli abbiano voi come nonni. Buon anniversario mamma e papà.

– Da piccola pensavo che eravate perfetti e vi ho amato tanto. Quando sono cresciuta ho visto che non siete perfetti. E vi amo ancora di più.

– Il più grande regalo per voi dopo il vostro matrimonio è stata la mia nascita. Il più grande regalo per me dopo la mia nascita sono stati i genitori come voi.

Buon anniversario mamma e papà: le frasi degli autori

Di frasi d’auguri per un matrimonio ce ne sono molte altre, anche non riferite specificamente ai propri genitori, ma più generali. Altre sono invece più precisamente adatte per anniversari speciali, come i 25 anni di matrimonio. Se nessuno di questi auguri ti ha però dato ispirazione, potresti allora scegliere di scrivere una dedica utilizzando una bella citazione scritta da un autore famoso, per rendere ancora più ‘solenne’ il tuo biglietto. Ecco alcune di quelle frasi ad effetto che non potranno non far battere forte il cuore di tua madre e tuo padre, specialmente se declamate con la vostra viva voce di figli durante la cerimonia.

Frasi sull’anniversario di matrimonio dei genitori degli autori

– Perché se incontrarsi è una magia, è non perdersi la vera favola. (Massimo Gramellini)

– L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. (papa Giovanni Paolo II)

– L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro, ma nel guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint Exupéry)

– “C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati” (George Sand). Voi avete preso questa citazione e l’avete resa pane quotidiano per la vostra famiglia. Felice anniversario.

– “L’amore è la chiave che apre i cancelli della felicità” (Oliver Wendell Holmes). Voi non solo li avete aperti, ma li avete spalancati alla vita, alla gioia e al coraggio. Buon anniversario di matrimonio!

