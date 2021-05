Cosa scrivere per fare gli auguri per le nozze d’argento? Scopriamo insieme le frasi per 25 anni di matrimonio più originali di sempre.

Se siete alla ricerca di frasi per 25 anni di matrimonio siete nel posto giusto. Le nozze d’argento sono un traguardo importante, oggi come non mai, quindi vanno festeggiate in grande. Cosa scrivere nel biglietto d’auguri? Scopriamo insieme i messaggi più belli e originali.

Frasi per 25 anni di matrimonio

L’anniversario di matrimonio è sempre importante, ma quando raggiunge grandi traguardi va festeggiato in modo speciale. I primi 25 anni sono le nozze d’argento e in questa occasione sono molti gli sposi che tornano in chiesa per rinnovare le promesse. Essendo un giorno particolare, anche gli auguri devono essere tali. Queste le frasi per anniversario di matrimonio 25 anni più belle:

Il traguardo che avete raggiunto oggi è davvero importante, auguri di cuore

Venticinque anni insieme già trascorsi, ve ne auguriamo almeno altri venticinque felici!

Un amore davvero forte vi ha portato fin qui, che vi conduca sempre in lidi sicuri e sereni, auguri per le vostre nozze d’argento

Ne avete fatta di strada eh? Complimenti e augurissimi!

Stare insieme per venticinque anni è sinonimo di amore, comprensione e stima, che questi valori siano sempre presenti nella vostra unione, auguri!

Siete una coppia stupenda, lo siete sempre stati! Auguri!

Siete un’esempio da imitare, congratulazioni e auguri!

Siete arrivati all’argento! Auguri!

Dopo venticinque anni è bello vedervi così uniti! Auguri!

Se vi avessero detto che sareste arrivati fin qui, ci avreste creduto? Beh, forse si! Auguri!

C’è una cosa che da venticinque anni a questa parte non è cambiata, il vostro amore! Auguri!

Per stare insieme venticinque anni o si è pazzi o si è innamorati, visto che non siete pazzi… Complimenti!

Avete percorso insieme tanta strada, che il Signore illumini le vostre vie e vi sostenga sempre nell’amore reciproco

Che voi possiate amarvi sempre, come il primo giorno, come oggi! Auguri per le vostre nozze d’argento

Siete l’esempio vivente di quanto sia sacro il matrimonio, vi ammiriamo molto per questo traguardo e vi auguriamo tanta serenità per gli anni a venire

Auguri per le vostre nozze d’argento, che possiate raggiungere le nozze d’oro con altrettanta serenità!

Auguri 25 anni di matrimonio: le frasi per i figli

Se gli auguri nozze d’argento arrivano dai figli, la frase dovrebbe essere un po’ diversa, magari più personale. D’altronde, chi meglio dei pargoli può conoscere mamma e papà? E’ questo, quindi, il momento per sfoderare tutta la vostra creatività. Ecco qualche idea:

Mamma e papà, siete il mio esempio e quando penso al matrimonio che vorrei, mi venite in mente voi, grazie per tutto quello che mi date e auguri!

Avere dei genitori che si amano così come voi e che hanno realizzato una famiglia così bella è come un miracolo, grazie e auguri!

Nessuna parola potrà mai rendere a pieno il senso di gratitudine che abbiamo verso di voi per tutto ciò che ci avete regalato e insegnato in questi anni. Auguri!

Oggi è la Vostra festa, auguri per le vostre nozze d’argento e grazie per la bella famiglia che avete creato: siete il nostro esempio d’amore! Auguri!

Le frasi per 25 anni di matrimonio sono tante, ma per arrivare dritte al cuore del mittente devono sempre contenere qualcosa di personale, basta anche un banale cuoricino.