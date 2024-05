Instagram ha lanciato quattro nuovi adesivi da usare nelle storie per aumentare le interazioni: ecco a cosa servono e come usarli.

Instagram ha aggiunto delle novità molto interessanti per chi cerca di aumentare le interazioni con i propri follower. I quattro nuovi adesivi, infatti, aiuteranno gli utenti a rendere più creative ed accattivanti le proprie storie ed introducono altrettante nuove funzionalità. Gli sticker si chiamano “Rivela”, “Cornice”, “Ritagli” e, infine, “Tocca a te musicale”. Ecco come utilizzarli.

Instagram, Rivela e Cornice: gli adesivi per nascondere le foto

Con la funzionalità “Rivela” gli utenti hanno adesso la possibilità di pubblicare una storia con una foto “nascosta”. Se si usa questo adesivo, infatti, l’immagine appare sfocata: per riuscire a vederla nitidamente i follower non dovranno far altro che replicare alla storia mandandovi un messaggio in privato.

Il secondo adesivo si chiama “Cornice” ed è perfetto per tutti gli amanti delle foto dal look vintage perchè, utilizzandolo, si può trasformare qualsiasi immagine in una polaroid. A chi visualizza la storia apparirà la classica cornice bianca quadrata con sfondo nero: per far emergere la foto bisogna scuotere il telefono, esattamente come accadeva con le vecchie macchinette fotografiche.

Ritagli e Tocca a te musicale: le altre nuove funzioni

La funzione “Ritagli” consente di trasformare una qualsiasi parte di un video, oppure una fotografia presente nel rullino fotografico, in un simpatico sticker personalizzato da poter incollare nelle proprie storie. L’adesivo consente infatti di selezionare, anche manualmente, parte di un’immagine e poi utilizzarla per creare contenuti.

Infine, l’ultima novità è l’adesivo “Tocca a te musicale” che può essere utilizzato per condividere nelle storie una canzone che rispecchia il proprio stato d’animo del momento, invitando gli altri utenti a fare la stessa cosa oppure a rispondere tramite foto o video. Per aumentare la curiosità del pubblico intorno a questa nuova funzionalità, Instagram ha deciso di lanciarla in collaborazione con la popstar Dua Lipa.