Quali sono le università migliori al mondo nel 2024? Gli atenei italiani perdono posizioni in classifica, mentre quelli anglosassoni volano.

Tra le università migliori al mondo non spiccano quelle italiane. Nella classifica del 2024 stilata dal Center World University Rankings (Cwur) primeggiano soprattutto gli atenei anglosassoni. Vediamo chi c’è sul podio e quali sono le facoltà nostrane che sono riuscite a conquistare una posizione decente.

Quali sono le università migliori al mondo nel 2024?

Come avviene ogni anno, anche per il 2024 il Center World University Rankings (Cwur) ha stilato la classifica delle università migliori al mondo. L’analisi viene effettuata prendendo in considerazione quattro parametri: la ricerca (40%), la qualità dell’istruzione (25%), l’occupabilità (25%) e la qualità dei docenti (10%).

Il primo posto posto della classifica, che ad essere onesti non stupisce nessuno, va alla prestigiosa Harvard University. Parliamo di un ateneo americano famoso in tutto il mondo, dove hanno studiato personaggi famosi, come Bill Gates e John Fitzgerald Kennedy.

Anche se ad Harvard spetta il primato, altre università anglosassoni si sono posizionate tra i primi posti in classifica. Subito dopo troviamo: Massachusetts Institute of Technology (Mit), Stanford University in California, le britanniche Cambridge e Oxford, Princeton, Columbia, Università della Pennsylvania, Yale e il California Institute of Technology.

Università migliori al mondo: gli atenei italiani in classifica

Nel 2024, le università italiane hanno perso qualche punto nella classifica degli atenei migliori al mondo. Stando a quanto sostengono gli esperti, questo calo è da ricollegare alla mancanza di investimenti nella ricerca. Nella lista troviamo: La Sapienza di Roma (124esimo posto, 8 posizioni in meno rispetto al 2023), Padova (173esimo invece che 171esimo del 2023) e la Statale di Milano (186esimo invece che 180esimo dell’anno precedente). In classifica compaiono anche Bologna, Torino, Napoli, Firenze, Genova, Pisa e Pavia.