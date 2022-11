Sognare di essere derubati: il significato e l’interpretazione dei sogni in cui veniamo rapinati o derubati in casa.

A te e ai tuoi cari capita di sognare di essere derubati? Non preoccuparti, non sempre si tratta di un sogno negativo, e quasi mai può configurarsi come un sogno premonitore! Solitamente quando all’interno dei nostri sogni veniamo derubati o rapinati, che sia per strada o in casa, solitamente il nostro subconscio sta solo rappresentando alcune paure che spesso teniamo nascoste. Tuttavia, non tutti i sogni relativi a un furto sono uguali, e molto spesso l’interpretazione dipende da alcuni dettagli. Proviamo a scoprire alcuni dei significati più comuni.

Sognare di essere derubati in casa: il significato

In senso più generale, quando si sogna di subire un furto il ladro rappresenta la paura del sognatore di perdere qualcosa a cui si tiene davvero molto. In altre parole, il sognatore in questi casi anche da sveglio solitamente è spaventato dal fatto che qualcuno possa essere pronto a sottrargli qualcosa, e questo non sempre viene accettato con serenità da tutti noi.

Ladro in maschera

Essendo i ladri delle persone che s’insinuano nei nostri spazi personali, togliendoci non tanto la refurtiva, quanto la sicurezza, e violando la nostra intimità, nei sogni finiscono per rappresentare tutte quelle persone ‘esterne’ che abbiamo paura possano insinuarsi tra noi e un nostro amico, un nostro fidanzato o qualunque altra cosa o persona ci stia particolarmente a cuore.

Tale sensazione diventa ancora più evidente quando il rapinatore ci deruba all’interno della nostra casa. Lì dove dovremmo sentirci più al sicuro e dove dovremmo avere il potere di decidere chi entra o chi esce, un ladro finisce per rappresentare le nostre paure più profonde. L’interpretazione di sogni del genere ci porta a mettere in luce, una volta per tutte, il timore di perdere qualcuno o che possa accadere qualcosa di brutto alle persone che più amiamo.

Si dice però che non tutti i mali vengono per nuocere. E in effetti anche un sogno del genere, apparentemente spaventoso, potrebbe avere un significato positivo, al contrario di altri, come quelli riguardanti i pipistrelli. Se infatti il ladro prova a entrare in casa ma non ci riesce, vuol dire che abbiamo la forza per poterci distaccare dalla nostra abitazione sapendo che comunque rimarrà al sicuro anche in nostra assenza. Potremo tornarci quando vorremo, senza alcun problema.

Sognare di essere rapinati: il significato dipende dagli oggetti

Come in un furto vero e proprio, però, anche nei sogni dobbiamo fare attenzione a cosa sia stato effettivamente sottratto. Il significato può infatti variare a seconda della potenziale refurtiva. Se ad esempio il ladro prova a rubare oro e gioielli vuol dire che siamo in una situazione di benessere economico. Allo stesso tempo siamo impegnati in una sfida che purtroppo sta per incontrare un nuovo ostacolo.

Se invece il ladro prende di mira i nostri soldi o il nostro portafoglio, il significato si ricollega all’invidia che qualcuno sta provando nei nostri confronti. Il nostro subconscio ci mette in guardia: questo qualcuno potrebbe presto provare a ostacolarci.

Quando l’oggetto del furto è la borsa il significato è simile a quello della casa. Vuol dire quindi che abbiamo paura che qualcuno ci sottragga qualcosa a cui teniamo, mentre se la refurtiva è il cellulare il significato si ricollega alla comunicazione. In questo caso vuol dire che stiamo vivendo un periodo in cui non riusciamo a comunicare con una persona per noi importante.

Infine, se provano a rubarci le scarpe vuol dire che ci troviamo in un momento di difficoltà. Senza scarpe, restando nella metafora, non possiamo andare avanti in alcun modo, almeno per ora.

I numeri dei sogni collegati a un furto

Per quanto riguarda la smorfia napoletana, i sogni riguardanti ladri e furti si ricollegano a molti numeri. Ecco un breve elenco: 70 (essere derubati), 28 (essere derubati di soldi o del portafoglio), 60 (essere derubati della borsa), 13 (trovare una borsa), 19 (riuscire a fermare il ladro), 60 (vedere il ladro), 59 (rubare in prima persona), 11 (rubare dell’oro in prima persona), 41 (rubare una borsa in prima persona).

Riproduzione riservata © 2022 - DG