Cosa significa la locuzione latina brevi manu e quando è possibile utilizzarla? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La locuzione latina brevi manu è un’espressione che al giorno d’oggi molte persone non conoscono e per questo vogliamo spiegarvene il significato. Vediamo dunque cosa significa e anche quando è possibile utilizzarla in maniera corretta.

Origini : è una locuzione latina.

: è una locuzione latina. Quando si usa : si usa per intendere “con mano breve”, ovvero “direttamente” o “di persona” quando si consegna qualcosa.

: si usa per intendere “con mano breve”, ovvero “direttamente” o “di persona” quando si consegna qualcosa. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di brevi manu

corriere consegna pacchi

Brevi manu è una locuzione latina non troppo conosciuta al giorno d’oggi. Essa si traduce letteralmente in “con mano breve”, ossia “direttamente” o “di persona”. L’espressione si usa quando si intende una cosa consegnata a mano senza necessità di rivolgersi a Posta o corrieri. Nell’uso quotidiano, allora, significa fare una consegna dal mittente al destinatario al di fuori dei canali preposti.

Questo espressione si usa anche per dare il nome al “breve pontificio”, lettere usate per comunicare nomine e dispensare indulgenze.

Nel diritto romano, la Taditio brevi manu era uno dei sistemi di acquisto della proprietà. Questa consisteva nella trasformazione dello stato soggettivo, per cui chi aveva già posseduto la cosa a titolo di pegno, cominciava a possederla come proprietà. Si trattava quindi di un modo di acquisto a titolo detivato del possesso che prescindeva dalla consegna della cosa.

Esempi d’uso

Vediamo allora quali sono alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio qual è il significato della locuzione latina:

“Ho consegnato un pacco brevi manu a Carlotta: non volevo spendere soldi per il corriere e allora ho preferito fare in questo modo”.

“Non rivolgerti alle Poste, è meglio se consegni quella lettera brevi manu”.

“Tu hai studiato latino quindi di certo conosci bene locuzioni come casus belli e brevi manu”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG