Come bloccare un numero di telefono: ecco in che modo fermare le chiamate indesiderate da parte di call center e non solo.

Quante volte nel corso della nostra vita ci siamo chiesti come bloccare un numero di telefono? Diciamo la verità, a tutti è capitato di essere tartassati da un call center o da altre chiamate indesiderate, anche da parte di persone con cui, magari, non vorremmo più avere nulla a che fare. Fortunatamente esistono però diversi metodi per poter spegnere del tutto questo fastidio. Vediamoli insieme tutti nel dettaglio, caso per caso.

Come bloccare numero Android

Partiamo dalle basi, e quindi da come bloccare un numero di cellulare su smartphone Android. Il sistema operativo più utilizzato al mondo in effetti rende molto semplice questo tipo di operazione grazie a una serie di funzioni che sono incluse su quasi tutti gli smartphone. In questo modo, non è necessario avvalersi di nessuna delle tante app di terze parti create appositamente per questo obiettivo.

bloccare numero su telefono

Per prima cosa, dunque, vai sull’app contatti e crea un nuovo contatto (puoi nominarlo come preferisci, ad esempio “numeri spam”, “numeri bloccati”, “chiamate indesiderate” e così via). A questo punto inserisci tutti i numeri che vuoi bloccare e salva il contatto. Fatto questo, seleziona il contatto, premi sull’icona della matita e attiva l’opzione Tutte le chiamate a segreteria. In questo modo non potremo più ricevere chiamate da parte dei numeri presenti in quel contatto, che saranno dirottati alla segreteria.

In alternativa puoi andare sul blocco delle chiamate, pigiare su Impostazioni e selezionare la voce Blocco. Si tratta di tutte operazioni che comunque non irreversibili. Qualora tu cambiassi idea, puoi sempre rimuovere il blocco da uno dei numeri che avevi scelto di silenziare.

Come bloccare un contatto su iPhone

Non solo Android ha reso semplice l’operazione di blocco delle chiamate. Lo ha fatto anche Apple sui suoi iPhone, in cui è presente una blacklist in cui poter inserire i numeri indesiderati. Per poter bloccare un numero vai nell’app contatti e, come fatto su Android, crea un nuovo contatto solo per i numeri da bloccare e inserisci al tuo interno tutti i numeri indesiderati.

A questo punto, vai in Impostazioni, Telefono e poi Contenuti bloccati, e da qui scegli la voce Aggiungi. Fatto questo, seleziona il contatto che avevi già creato in precedenza, e in questo modo riuscirai a rendere impossibile a quei numeri di telefono di contattarti.

Se non vuoi salvare i numeri nella tua rubrica, però, puoi anche andare nell’app Telefono, selezionare la scheda Recenti e premere sull’icona (i) accanto al numero che intendi bloccare. A questo punto clicca sull’apposita dicitura Blocca contatto e il gioco è fatto. Come per Android, anche iPhone dà comunque la possibilità di sbloccare un contatto in caso di ripensamento.

Si può bloccare un numero privato o sconosciuto?

Abbiamo visto come bloccare un numero in entrata. Ma se il numero che ci ha tartassato negli ultimi giorni non compare sullo schermo perché nascosto dietro la voce “privato”? Non preoccuparti, esiste un metodo per aggirare questo ostacolo. Per farlo dobbiamo utilizzare l’app Whooming, disponibile sia per Android che per iOS. Si tratta di un’applicazione che consente di identificare i numeri di chi chiama sfruttando l’anonimo.

ragazza telefono smartphone

Come funziona quest’app? Molto semplice. Quando si riceve una chiamata da un privato, l’app dirotta la chiamata verso il numero di Whooming, che provvede a identificare il mittente. Si tratta di un’app che può essere utilizzata gratuitamente, ma che per funzionare al completo è disponibile con un abbonamento da 12,99 euro per tre mesi.

Come bloccare chiamate su telefono fisso

Chiudiamo questa carrellata di informazioni con un ultimo grande quesito: come bloccare le chiamate su telefono fisso. Partiamo da un presupposto: i telefoni più moderni integrano generalmente delle funzioni che permettono di bloccare i numeri in entrata, in maniera analoga rispetto agli smartphone.

La procedura però in questo caso cambia da modello a modello, e quindi è difficile poter fornire informazioni generali. Ti suggeriamo perciò di cercare nel libretto delle istruzioni, o più in generale di cercare tra le Impostazioni della rubrica o le Impostazioni generali, dove compariranno sicuramente le voci utili per poter effettuare un blocco delle chiamate.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG