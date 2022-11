Qual è il significato di Mi fido di te di Jovanotti? La canzone, uscita nel 2005, viene ancora trasmessa quotidianamente dalle radio.

Considerata una delle canzoni più belle di Jovanotti, Mi fido di te è uscita nel lontano 2005. Ancora oggi viene quotidianamente trasmessa dalle emittenti radiofoniche perché ha un significato importante, che spinge a mollare gli ormeggi. D’altronde, non c’è cosa più bella che affidarsi ad una persona e, soprattutto, sentirsi al sicuro.

Mi fido di te di Jovanotti: il significato della canzone

Uscita nel 2005, Mi fido di te di Jovanotti è una delle canzoni più belle di sempre di Lorenzo Cherubini. Il cantante parla delle fragilità umane, di quanto sia difficile fidarsi di qualcuno. Credere all’altro significa affidarsi completamente nelle sue mani, senza essere certi di non correre rischi. E’ un grandissimo atto di amore, di cui non tutti sono capaci. Eppure, non c’è cosa più bella che dire “Mi fido di te” e, allo stesso tempo, essere destinatari di un ‘complimento’ così importante.

“Forse fa male eppure mi va

Di stare collegato

Di vivere d’un fiato

Di stendermi sopra al burrone

E di guardare giù

La vertigine non è

Paura di cadere

Ma voglia di volare“.

Avere fede in qualcuno è difficile, ma ne vale la pena. D’altronde, Jovanotti ci insegna che “la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare“. Il timore c’è ed è anche normale, ma non deve e non può immobilizzare. “Cosa sei disposto a perdere“?, chiede Jovanotti in Mi fido di te. Il significato del brano è chiaro: per stare bene è necessario rischiare.

Ecco il video di Mi fido di te di Jovanotti:

Mi fido di te di Jovanotti: il testo della canzone

Case di pane, riunioni di rane

Vecchie che ballano nelle Cadillac

Muscoli d’oro, corone d’alloro

Canzoni d’amore per bimbi col frack

Musica seria, luce che varia

Pioggia che cade, vita che scorre

Cani randagi, cammelli e re magi

Forse fa male eppure mi va

Di stare collegato

Di vivere d’un fiato

Di stendermi sopra al burrone

E di guardare giù

La vertigine non è

Paura di cadere

Ma voglia di volare

Mi fido di te

Mi fido di te

Mi fido di te

Mi fido di te

Io mi fido di te

Ehi, mi fido di te

Cosa sei disposto a perdere?

Lampi di luce, al collo una croce

La dea dell’amore si muove nei jeans

Culi e catene, assassini per bene

La radio si accende su un pezzo funky

Teste fasciate, ferite curate

L’affitto del sole si paga in anticipo prego

Arcobaleno, più per meno meno

Forse fa male eppure mi va

Di stare collegato

Di vivere d’un fiato

Di stendermi sopra al burrone

E di guardare giù

La vertigine non è

Paura di cadere

Ma voglia di volare

Mi fido di te

Mi fido di te

Mi fido di te

Cosa sei disposto a perdere?

Mi fido di te

Mi fido di te

Io mi fido di te

Cosa sei disposto a perdere?

Rabbia, stupore, la parte, l’attore

Dottore, che sintomi ha la felicità?

Evoluzione, il cielo in prigione

Questa non è un’esercitazione

Forza e coraggio, la sete, il miraggio

La luna nell’altra metà

Lupi in agguato, il peggio è passato

Forse fa male eppure mi va

Di stare collegato

Di vivere di un fiato

Di stendermi sopra al burrone

E di guardare giù

La vertigine non è

Paura di cadere

Ma voglia di volare

Mi fido di te

Mi fido di te

Mi fido di te

Cosa sei disposto a perdere?

Eh, mi fido di te

Mi fido di te

Mi fido di te

Cosa sei disposto a perdere?

