Sicuramente avrete sentito parlare di body shaming, ma avete mai sentito l’espressione money shaming? Ecco cosa significa.

L’espressione money shaming sta iniziando ad essere molto utilizzata, ma ancora oggi tante persone non ne conoscono il significato. Questo termine, infatti, per il momento non è molto diffuso in Italia e dunque non stupisce il fatto che in tanti non sappiano cosa vuole dire. Ecco quindi la nostra volontà di darvi una definizione corretta e completa dell’espressione.

Origini : è un’espressine inglese formata da “money” (in italiano “soldi”) e “shaming” (in italiano “vergogna”).

: è un’espressine inglese formata da “money” (in italiano “soldi”) e “shaming” (in italiano “vergogna”). Quando si usa : si usa quando una persona viene criticata per questioni legate ai soldi.

: si usa quando una persona viene criticata per questioni legate ai soldi. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di money shaming

imprenditore busta carta faccia soldi

Si parla di money shaming ogni volta in cui una persona viene criticata per questioni legate ai soldi. In generale, infatti, si usa questa espressione lasciando intendere che l’utilizzo dei soldi da parte di una persona è scorretto. Questo modo di dire viene impiegato in particolare per intendere che una persona dovrebbe vergognarsi di come usa i soldi.

Critiche di questo tipo possono colpire chiunque, ma in particolare risultano parecchio colpite le celebrità. In realtà non solo i vip possono essere vittime di tali critiche: chi ha debiti, chi fa sempre colazione fuori e chiunque altro può subire questo. Quello che va detto è che spesso la persona criticata è una donna.

Esempi d’uso

Vediamo dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire qual è il significato di questa espressione inglese:

“Non conoscono nessuno che è mai stato vittima di money shaming, tu invece?”.

“Sono sempre di più le persone che risultano vittime di money shaming: secondo me sarebbe il caso di parlarne in maniera molto seria”.

“Ludovica Valli è stata vittima di money shaming, hai letto gli articoli che ne parlano?”.

