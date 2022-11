Qual è il significato della canzone Normale di Giorgia? Un brano particolare, che segna il suo ritorno sulle scene dopo 6 anni da Oro nero.

Normale di Giorgia, uscita a sei anni di distanza dall’ultimo album Oro nero, è una canzone molto introspettiva, che si interroga sul significato della normalità. Il brano ha un significato che potremmo definire sottile, che può variare da persona a persona.

Normale di Giorgia: il significato della canzone

Uscita il 4 novembre 2022, Normale di Giorgia è stata scritta con Mahmood e Dario Faini ed è prodotta da Big Fish. La canzone, dettaglio facilmente intuibile dal titolo, si chiede cosa, all’interno di una relazione, può essere considerato normale. Alla fine del brano, si arriva alla fatidica risposta: tutto e niente. La normalità è soggettiva e, soprattutto, multiforme.

“Cosa è normale per te, oggi forse le offese

ordinare un caffè, aspettar fine mese

da un po’ io negli occhi tuoi vedo un falò

che brucia da sé, brucia da mesi

poi mi chiedi perché non ho voglia di dire

ciò che tengo per me è solo un’opinione

da qua sembra inutile pregare ma

spero di essere me stessa per sempre“.

Cosa è normale? Non ci può essere una risposta univoca se non in amore. Anche in questo caso, però, ci possono essere modi diversi di dimostrare il sentimento, alcuni accettabili, altri condannabili. Eppure, anche questi ultimi, per coloro che li compiono, risultano normalissimi.

“Forse troverò…

è normale anche quando

vedi la mia rabbia crescere

prova a dirlo un po’ più piano

che siamo stanchi di fingere

vorrei capire se vorresti pure te

capire che normale non è un limite“.

La normalità “non è un limite“, lo è invece porsi infinite domande, perdendo il tempo a non vivere realmente. Normale di Giorgia ha un significato sottile, particolare, che ogni ascoltatore può leggere in modo diverso. A chi è dedicato il brano? Al momento l’artista non l’ha specificato.

Ecco il video di Normale di Giorgia:

Normale di Giorgia: il testo della canzone

Cosa è normale per te, oggi forse le offese

ordinare un caffè, aspettar fine mese

da un po’ io negli occhi tuoi vedo un falò

che brucia da sé, brucia da mesi

poi mi chiedi perché non ho voglia di dire

ciò che tengo per me è solo un’opinione

da qua sembra inutile pregare ma

spero di essere me stessa per sempre

forse troverò un altro senso

guardo il vetro ma poi ripenso a

tutte le volte che mi dicevi

fai da te che se no poi ti freghi

ti amavo quando non mi volevi

noia sopra queste riviste

esco per non essere triste

correrò sotto ‘sto temporale

anche un abbraccio può farmi male

dimmi che cosa vuol dir normale

per te

vorrei dirti vieni da me

non ne sono capace

è sbagliato per te annullar le difese

da qua mi sembrava quasi un anno fa

quando fuori si guardava la neve

Forse troverò…

è normale anche quando

vedi la mia rabbia crescere

prova a dirlo un po’ più piano

che siamo stanchi di fingere

vorrei capire se vorresti pure te

capire che normale non è un limite

Forse troverò…

