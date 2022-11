Ohana, le frasi più belle: tutte le citazioni e le riflessioni riguardanti il concetto di famiglia nelle Hawaii.

Anche chi non è mai stato alle Hawaii conosce il concetto fondamentale di Ohana. Di frasi che contengono questo termine ne esistono molte, la gran parte delle quali formulate da quei personaggi che hanno reso le celebri isole americane del Pacifico uno dei paradisi terrestri più famosi al mondo. La più amata di tutte è però una delle citazioni iconiche tratte dal classico Disney Lilo e Stitch, ambientato proprio alle Hawaii. Andiamo a scoprire alcune frasi per poter comprendere cosa significhi davvero Ohana e perché vada oltre il semplice concetto di famiglia.

Cos’è Ohana e cosa significa

Nel famosissimo cartone del 2022, il concetto di Ohana viene spiegato in maniera semplice ma molto profonda da Lilo al suo nuovo amico Stitch: “Ohana significa ‘famiglia’ e Ohana significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato!“. La famiglia cui si fa riferimento nel concetto di Ohana va però oltre la mamma, il papà e i figli, ma è qualcosa di molto più ampio e profondo.

famiglia

Di frasi Disney con Ohana non se ne conoscono altre, visto che questa parola compare solo nella pellicola già citata. Ma per comprendere appieno cosa si intenda con questo termine hawaiano non c’è bisogno di fare riferimento solo alla Disney.

Letteralmente, in hawaiano con questa parola si indica ‘famiglia’, ma il suo significato si allarga se si fa riferimento alla lingua ancestrale dell’arcipelago, e va ad arricchirsi di una sfaccettatura spirituale. Per Ohana si intende infatti anche un processo di guarigione interiore.

Ma Ohana è anche una parola che si allarga oltre la famiglia ristretta, e va a comprendere i parenti consanguinei, quelli acquisiti e anche gli amici e gli affini. In altre parole, tutte le persone che gravitano all’interno della vita di una famiglia diventano parte integrante dell’esistenza dei singoli e del collettivo. Rientrano però nell’Ohana anche gli Aumakua, gli antenati deceduti, che sorvegliano, guidano, proteggono e consigliano i propri discendenti.

Per questo motivo questo concetto si ricollega ad esempio con il riconoscersi, lo scegliersi, lo accettarsi con gioia reciproca. In una società basata su Ohana la solidarietà è comune, c’è coesione, condivisione, grande rispetto. Una società fondata sull’amore, in cui ogni bambino considera gli adulti i propri zii, gli anziani i propri nonni e così via. In tal senso, il padre non è più importante di un parente alla lontana o di un amico, perché ciò che conta e che tutti vanno a formare l’uno, e l’uno dipende da tutti.

Le più belle frasi sulla famiglia Ohana

Abbiamo detto molto e ci sarebbe da dire ancora di più sul significato profondo di Ohana e sulla sua correlazione con l’altro pilastro culturale hawaiano, Aloha. Se di frasi sulla famiglia, in senso occidentale, ne esistono tante e molto emozionanti, proviamo a far comprendere ancor di più cosa si intenda con questo concetto attraverso alcune frasi di chi questi concetti li ha vissuti da vicino:

– Non sai mai quando succederà qualcosa che è fuori dal tuo controllo, ma è così importante avere la tua Ohana accanto a te quando i tempi si fanno difficili. (Makenna Pate)

– La famiglia non è sempre sangue. Ohana sono le persone nella tua vita che vogliono te nella loro. Quelli che ti accettano per quello che sei. Quelli che vogliono solo che tu sia felice. E chi ti Ama non importa come o cosa, e per te è completamente reciproco. Questa Ohana significa famiglia! (Wild Woman Sisterhood)

– I membri dell’Ohana, come i germogli del Taro, derivano tutti dalla stessa radice. (Mary Kawena Pukui)

Riproduzione riservata © 2022 - DG