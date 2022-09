Le frasi sulle persone importanti vengono in aiuto quando non si hanno parole per esprimere un grande sentimento: vediamo le più belle.

Cosa scrivere agli amici che rendono speciali le vostre vite? Di frasi a tema ce ne sono davvero tantissime, alcune più incisive delle altre, per cui non c’è che l’imbarazzo della scelta. Vediamo quali sono le frasi sulle persone importanti più belle di sempre, quelle che promettono di lasciare il segno.

Frasi sulle persone importanti: le più belle di sempre

Nella vita si incontrano tante persone, alcune sono meteore, mentre altre hanno il coraggio di restare. A queste ultime si possono dedicare citazioni che esprimono alla perfezione il sentimento che si prova nei loro confronti. Scritte da grandi autori e non, le frasi sulle persone importanti vengono in soccorso quando non si trovano le parole giuste per descrivere il legame. Di seguito, una selezione di aforismi da utilizzare all’occorrenza:

Un amico vero lo riconosci subito, ti fa scoppiare a ridere anche quando proprio non lo vuoi, se ti domanda come stai dissolve anche il più triste pensiero e, basta stare in sua compagnia per sentirsi speciali. Questo è un vero amico, colui che trasforma la tua vita, in una vita speciale! (Stephen Littleword);

Era solo una volpe come centomila altre. Ma ne ho fatto il mio amico, ed ora è unica al mondo. (Antoine de Saint-Exupéry);

Nessuna distanza temporale né spaziale può indebolire l’amicizia di due persone che credono ognuna nel valore dell’altra. (Robert Southey);

Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina semplicemente al mio fianco a e sii mio amico. (Albert Camus);

Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. (Mark Twain);

Chi, nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano. (Madre Teresa di Calcutta)

Poi scopri che ne avevi bisogno. Poi scopri che non è un caso. (Francesca Virgulto); Speciale è chi ascolta le tue paure e le trasforma in coraggio. (Nmarghe Niki);

Una buona testa e un buon cuore sono sempre una combinazione formidabile. (Nelson Mandela);

Le belle persone si distinguono, non si mettono in mostra. Semplicemente, si vestono ed escono. Chi può, le riconosce. (Cesare Pavese);

Non ho alcun dubbio di aver meritato i miei nemici, ma non sono sicuro di aver meritato i miei amici. (Walt Whitman);

Riscoprite che siete speciali, che siete unici che siete meravigliosi, che in tutto il mondo, come voi, ci siete soltanto voi! Abbracciare voi stessi! (Leo Buscaglia);

Più ti piaci, meno sei come qualcun altro, che è ciò che ti rende unico. (Walt Disney);

La cosa più dolorosa è perdersi nel processo di amare troppo qualcuno dimenticando che anche tu sei speciale. (Ernest Hemingway);

Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt);

Continuerò a cercare fino a trovare la mia persona speciale. (Bruce Springsteen);

Sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta. (Guy de Maupassant);

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un’ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, ma tutta una vita per dimenticarla. (Charlie Chaplin).

Frasi sulle persone speciali che lasciano il segno

Gli aforismi sulle persone speciali non sono finiti qui. Ricordatevi che potete anche aggiungere qualcosa di personale, che sia anche un semplice cuoricino. Senz’altro, il destinatario gradirà.

Sebbene io abbia chiuso me stesso come un pugno, tu mi apri sempre petalo per petalo come la primavera apre la sua prima rosa. (E. E. Cummings);

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo);

Le grandi persone sono in grado di fare grandi gesti di gentilezza. (Miguel de Cervantes);

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l’anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo. Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore. (Alda Merini);

Alcune persone arrivano e hanno un impatto così bello sulla tua vita che riesci a malapena a ricordare com’era la vita senza di loro. (Anna Taylor);

Da una grande persona c’è qualcosa da imparare anche quando tace. (Lucio Anneo Seneca);

Il compito principale nella vita di ognuno è dare alla luce se stesso. (Erich Fromm);

Ognuno di voi è una combinazione magica che non si ripeterà mai più; e a me non interessa chi siate, o quanto vi sentiate euforici o depressi. Ognuno di voi è qualcosa di unico, di speciale. Vorrei che potessimo dir questo ai bambini, molto presto, perché non debbano impiegare tutta una vita per scoprirlo! (Leo Buscaglia);

Ciò che rende le amicizie indissolubili e ne raddoppia il fascino è una sensazione che manca nell’amore: la certezza. (Honoré de Balzac);

L’amicizia: due corde intonate che vibrano insieme

anche se sono lontane.

E se una di loro è toccata,

vibra anche l’altra della stessa musica. (Fabrizio Caramagna);

anche se sono lontane. E se una di loro è toccata, vibra anche l’altra della stessa musica. (Fabrizio Caramagna); L’amicizia di una sola persona intelligente vale più di quella di tutti gli altri messi insieme. (Democrito);

Non siamo un melting pot, ma un bellissimo mosaico. Persone diverse, credenze diverse, desideri diversi, speranze diverse, sogni diversi. (Jimmy Carter);

Sentirsi speciali è la peggiore delle gabbie che uno possa costruirsi. (Paolo Giordano);

Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. (Marcel Proust);

Senza sapere dove andiamo ci sono posti dove vorremmo fermarci per sempre. E il più delle volte quel posto è una persona. (Federico Sangalli);

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens).

Riproduzione riservata © 2022 - DG