Che significa sognare un pipistrello? Animale poco amato dalla maggior parte delle persone, appare in sogno per inviare un messaggio.

Considerato quasi da tutti un animale poco piacevole, il pipistrello può apparire in sogno da solo oppure insieme ad uno stormo. Purtroppo, un disegno onirico di questo tipo non è foriero di buone notizie, ma vale sempre la pena leggere al meglio tutti i dettagli. Vediamo cosa significa sognare un pipistrello.

Sognare pipistrello: qual è il significato?

Con i sogni bisogna sempre andare cauti, o meglio è necessario interpretarli nella loro interezza, dettagli minuscoli compresi. Sognare pipistrelli, ad esempio, non è un buon segno perché indica che si sta vivendo un periodo in cui tristezza e ansia hanno preso il sopravvento. Questo, però, è il significato generale, che può cambiare a seconda degli elementi che sono apparsi in sogno.

Sognare un pipistrello che vola è segno di depressione e dolore profondo, mentre se morde indica il terrore della morte e delle malattie. Se il protagonista del disegno onirico riesce ad ucciderlo, significa che si sta per fare qualcosa di sbagliato, che porterà un grande pentimento. L’animale è già morto? Si è ingrati nei confronti di amici che hanno fatto qualcosa di importante per voi. Il pipistrello è impigliato nei capelli? Attenzione, potrebbe arrivare una brutta notizia sul versante della salute.

Andando avanti nell’interpretazione onirica di questo animale notturno, è bene sottolineare che il significato varia anche in base al suo colore. Sognare un pipistrello nero, ad esempio, indica che è in arrivo un evento tragico, mentre se è bianco sono in arrivo notizie da parte di una persona cara.

Sognare un pipistrello in casa: cattive notizie in arrivo

Come avrete facilmente intuito, a prescindere dai dettagli del disegno onirico, sognare un pipistrello non è buon segno. Quando l’animale notturno si dimostra particolarmente aggressivo, però, è bene fare attenzione agli altri piuttosto che a se stessi. Indica, infatti, che qualcuno molto vicino sta per farvi del male, o comunque un tradimento imminente. L’unico aspetto ‘positivo’ di un sogno di questo genere? Solo quando appare uno stormo di pipistrelli che si allontana oppure che staziona in una grotta scura. Questo indica che sta per verificarsi un grande cambiamento di vita.

