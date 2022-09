Quando si parla di astenia si intende uno stato di grande stanchezza, ma cosa vuole dire nello specifico la parola? Scopriamolo.

La parola astenia è utilizzata in medicina e per questo non tutti sono a conoscenza del suo significato. Anche se sarà capitato di leggere o sentire questo termine, a tanti resta il dubbio su cosa voglia dire. Vediamo quindi cosa significa l’espressione in questione e cerchiamo di comprenderla meglio grazie ad esempi d’uso.

Origini : dal greco ἀσθένεια asthèneia, ossia “mancanza di forza“.

: dal greco ἀσθένεια asthèneia, ossia “mancanza di forza“. Quando si usa : si usa in ambito medico.

: si usa in ambito medico. Lingua : italiano (acronimo)

: italiano (acronimo) Diffusione: in Italia.

Il significato di astenia

ragazza divano cuscino sul volto

Astenia è una parola di origine greca (dal greco ἀσθένεια asthèneia) e appartiene al gergo medico. In medicina questo termine indica la mancanza o la perdita di forza dell’intero organismo o di singoli apparati e organi. Chi ne soffre si affatica molto facilmente e reagisce agli stimoli in maniera insufficienza. Lo stato di stanchezza non è causato da sforzi eccessivi e non diminuisce nemmeno quando ci si riposa.

Nel 50% ha origine psicologica e infatti ne soffrono persone depresse o ansiose. Nel restante 50% dei casi, invece, ha origine fisica e dipende dunque dalla presenza di altre malattie. Chi ha avuto il Covid, ad esempio, anche una volta negativizzato continua ad avere una sensazione di stanchezza costante. Tra le altre malattie che possono provocare il problema ci sono anche: anemia, artrite, artrite reumatoide, epatite, leucemia e tumori.

Esempi d’uso

Ecco dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici che permettono di comprendere perfettamente il significato di questo termine:

“Claudio soffre di astenia e infatti è sempre molto stanco e privo di energia”.

“Mi sento davvero molto stanco: devo andare dal medico per accertarmi che non si tratti di astenia”.

“Le persone colpite dal Coronavirus spesso devono fare i conti con l’astenia anche dopo che sono diventati negativi al virus”.

