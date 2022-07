Quali sono le app per scrivere sulle foto? Vediamo le migliori e, soprattutto, se ci sono applicazioni semplici, intuitive e veloci.

Un’app per scrivere sulle foto è indispensabile, sia sullo smartphone che sul tablet, specialmente per coloro che sono super attenti al mondo dei social. Che l’applicazione serva per scopo professionale o dilettantistico, poco importa: ciò che conta è scaricarla sui propri dispositivi. Vediamo quali sono le app migliori e come funzionano.

App per scrivere sulle foto: le migliori

Ad oggi, è possibile scrivere testi su foto anche utilizzando le funzioni ‘fotocamera’ già installate nello smartphone. Il risultato, però, non è quasi mai perfetto. Ecco perché è necessario scaricare un’app per creare scritte. Che abbiate bisogno di modificare foto con scritte per lavoro o per puro divertimento, poco importa. Ciò che conta è il risultato finale, che deve essere in grado di attirare l’attenzione. Se così non fosse, che senso avrebbe spendere il proprio tempo per ritoccare in modo originale uno scatto?

Chiarito ciò, entriamo nel vivo della questione. Quando si parla di modificare immagini, la prima applicazione che viene in mente è Adobe Photoshop Express. Disponibile sia per Android che per iOS, offre tantissime funzioni, compreso l’inserimento di bordi e cornici e strumenti per correggere la prospettiva. Unica pecca? E’ indicata soprattutto per gli esperti. Se, invece, siete alla ricerca di un’applicazione molto più semplice, ma piuttosto competitiva, optate per Canva. Consente di modificare gli scatti velocemente e offre diversi effetti degni di nota, perfetti anche per i social. Ovviamente, è disponibile sia per Android che iOS.

App per creare immagini con scritte

Un’altra app per scrivere sulle foto solo per Android è Text Over Photo. Semplice e facile da usare, si possono modificare font, formati, colori, ombre, tratti e trame. Quanti la utilizzano da tempo la definiscono unica nel suo genere, specialmente per quel che riguarda le scritte. Che dire, poi, di Citazioni finale Picture? Come suggerisce il nome, non consente solo di scrivere sulle foto, ma anche di utilizzare, quando siamo a corto di idee, pensieri scritti da altri. Anche questa app, però, è disponibile solo per Android.

Solo per iOS, invece, c’è A+ Signature. Si tratta di un’applicazione pratica ed efficace, che consente di modificare gli scatti velocemente e utilizzare anche il disegno manuale o la propria grafia. Per entrambi i sistemi operativi, Android e iOS, abbiamo PixelLab. Semplice e intuitiva, offre anche la possibilità di inserire il testo sulle immagini in formato 3D.

