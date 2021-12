App per foto vintage: le migliori app per modificare le foto con un effetto vintage o retrò attraverso il nostro smartphone.

Hai uno spirito retrò? Il vintage è la tua passione? Credi che la vecchia cellulosa avesse molto più fascino del full HD disponibile sui nostri smartphone? Allora non le app per foto vintage sono quelle che fanno al caso tuo. Grazie a una serie di software disponibili in download gratuito sui sugli store potrai trasformare i tuoi scatti in vere e proprie cartoline d’epoca, aggiungendo un effetto polaroid o atmosfere calde tipiche delle macchine fotografiche di una volta. Scopriamo insieme quali sono le migliori.

Le migliori app per fare foto vintage

Sono tantissime le app che possono fare al caso nostro. Tra queste gli esperti suggeriscono Vsco, un’app disponibile per tutti gli smartphone, capace di trasformare le fotografie moderne scattate con i nostri telefoni in immagini dal sapore antico grazie a una serie di impostazioni predefinite molto semplici da usare, di certo non più di un normale filtro Instagram. Con Vsco possiamo scattare le foto direttamente dall’app o modificare quelle già presenti nel rullino (pardon, in galleria). Il tutto in maniera quasi del tutto gratuita!

Altre applicazioni che possono fare al caso nostro sono Afterlight, completa di tantissime opzioni per poter creare foto dal sapore antico, ma anche 8mm Vintage Camera, l’app perfetta per chi ama gli effetti retrò. Semplice da usare, permette di far diventare vintage non solo le nostre fotografie, ma anche i nostri video.

Tra le app per effetti foto vintage non possiamo poi dimenticare Vintage retrò camera, un’altra app adatta proprio a questo unico obiettivo. Software ricco di funzionalità, permette di impostare vari effetti, uno zoom molto preciso e anche il flash prima di scattare la nostra foto vintage. Un’app che soddisferà il tuo gusto estetico anche nell’interfaccia, che strizza l’occhio ha un gusto più da antiquario.

App per modificare le foto vintage: le alternative principali

Tra le app più apprezzate dagli esperti ce ne sono poi almeno altre due che vale la pena ricordare. Tra queste Vintage Cam, disponibile per gli smartphone Android. Anche questa permette di applicare tantissimi filtri gratuiti alle nostre foto, effetti in stile bianco e nero o retrò, regolando anche l’intensità o meno del filtro stesso.

Non solo Android. Tra le app foto vintage per iPhone e iPad la più consigliata è sicuramente 1967, software semi-gratuito che ofore la possibilità di applicare filtri in maniera semplice e intuitiva anche nella sua versione base (quella completa costa 6,99 euro). Insomma, hai solo l’imbarazzo della scelta. Di app ce ne sono davvero tantissime, come anche per creare degli splendidi e sorprendenti fotomontaggi. Non resta che scegliere la tua preferita.

