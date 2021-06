App fotomontaggi: scopriamo quali sono le migliori disponibili sia per iPhone che per smartphone Android.

Creare fotomontaggi può essere un divertentissimo passatempo, magari per scherzare con gli amici, sui social, o anche per realizzare delle vere e proprie piccole opere d’arte. Ma sapevi che esistono app per fotomontaggi complete e semplici da utilizzare sia per iPhone che per smartphone Android? Andiamo a scoprire insieme quali sono le migliori secondo gli utenti.

App fotomontaggi iPhone: quali scegliere

La gran parte delle applicazioni per fare fotomontaggi su iPhone sono disponibili anche su Android, Questo ci permette di avere una grandissima scelta. Una delle preferite degli utenti è Photo Lab, un’app ricca di funzioni che ci dà l’opportunità di creare fotomontaggi e GIF animate con il proprio volto, ma anche di personalizzare le proprie foto con effetti artistici, cornici e tanto altro ancora, compresi alcuni effetti Pro che sono a pagamento.

Uomo Smartphone

Un’alternativa molto apprezzata, specialmente se non vuoi realizzare fotomontaggi ‘puri’ ma vere e proprie opere d’arte è Prisma. Si tratta di un software molto famoso, che ci consente di applicare filtri ispirati a quadri famosi, artwork di serie tv e tanto altro. Proprio quello che serve per scatenare la nostra fantasia. Si tratta di un’app gratis, ma per poter usufruire di foto modificate in HD bisogna sottoscrivere l’abbonamento premium, dal costo di 7,99 euro al mese.

Le migliori app fotomontaggi Android

Un’applicazione diversa è MSQRD. Si tratta di un altro programma molto famoso, che permette di applicare divertenti effetti in tempo reale alle riprese della fotocamera. In questo modo possiamo scambiare il nostro volto con quello di un vip o di un animale, e creare delle storie davvero uniche. Va detto che si tratta di un’app acquistia da tempo da Facebook, ma è ancora disponibile sugli store per il download.

C’è poi SuperPhoto, un’app che permette anche di applicare scritte sulle foto. Disponibile sia per Android che per iOS, si focalizza in maniera particolare sull’applicazione di effetti artistici, ma manca tra le sue funzionalità quella che ci permette di creare fotomontaggi. Discorso simile per un’altra app, PicsArt Photo Studio, una delle più complete tra quelle disponibili. Ma se vuoi dei fotomontaggi davvero unici e sempre diversi, non puoi non provare PhotoFunia, l’app di uno dei migliori siti internet dedicati al fotomontaggio. Grazie a questo software, che non riechiede registrazione, potremo utilizzare il nostro volto, ma anche quello di celebrità, il tutto con una disponibilità di cornici immensa. Infine, se proprio vuoi puntare a qualche alternativa meno utilizzata, puoi provare PhotoMontager, Photo Editor Face Filter, Camera PIP e Banuba Face Filter.