App per scrivere frasi: le migliori applicazioni per creare immagini corredate da frasi e didascalie, ottime per creare storie Instagram coinvolgenti.

Se hai intenzione di creare contenuti coinvolgenti per i tuoi social, siano storie o post, o anche solo se hai bisogno di creare un pensiero speciale da dedicare ad amici, conoscenti o fidanzati, può essere utile saper scrivere frasi sulle foto. No, non hai bisogno di carta e penna! Basta il tuo cellulare, sia Android che iOS. Di app per scrivere frasi sulle nostre immagini preferite ne esistono davvero tante, e tutte molto semplici da utilizzare. Andiamo a scoprire alcune delle più popolari e complete!

Android: le migliori app per mettere le scritte sulle foto

Partiamo dalle applicazioni per gli smartphone Android. Una delle più utilizzate per poter creare immagini con frasi è Textgram. Si tratta di uno strumento che offre diverse opzioni per poter dare libero sfogo alla propria creatività. Si può infatti utilizzare per scrivere frasi che abbiano come base uno sfondo colorato, ma permette anche di arricchire le immagini con sticker, font e altro ancora. Il tutto gratuitamente: si tratta di un’app senza costi, ma con alcuni banner pubblicitari, fortunatamente poco invasivi.

Ragazza con smartphone

Disponibile sia per Android che per iPhone è poi Watermark, conosciuta fino a poco fa come Salt. Si tratta dell’applicazione perfetta per chi ha un’attività. Grazie a poche semplici caratteristiche riesce a garantire rapidità, efficacia e una serie di strumenti non originalissimi, ma molto funzionali.

C’è poi Text, un’app esclusivamente per Android dotata di poche funzioni molto basiche, ma tutto sommato divertenti. Tra queste, anche quella che permette di aggiungere le vignette stile fumetto alle proprie immagini. L’ideale per chi non ha troppe pretese, ma ha voglia divertirsi.

App per fare scritte per iPhone

Se gli utenti Android hanno un’ampia scelta, non sono da meno quelli Apple. Partendo da A+ SIgnature di Pixtolab, un’app che offre molti strumenti e oltre 200 font da utilizzare e a una serie di simboli utilissimi per creare scritte. Inoltre permette anche di utilizzare la propria firma, salvarla e poi posizionarla sopra le immagini. Cosa chiedere di più? Se proprio sei particolarmente esigente, puoi provare Mix on Pix, una sorta di versione potenziata di A+, prodotta dalla stessa azienda.

Di tutt’altro genere è l’app Comic Life 3, forse la più famosa tra quelle presenti sull’Apple Store per creare fumetti. Grazie a questo software possiamo trasformare le nostre fotografie in delle vere e proprie strisce di fumetti, con risultati molto pop e divertenti.

C’è poi Canva, celebre software web ma anche app sia per iOS che per Android. Come la controparte dell’omonimo sito, offre immagini di design da veri professionisti e una serie di soluzioni in grado di venire incontro anche ai bisogni dei ‘novelli grafici’ più esigenti. Insomma, di app per fare foto con frasi ne esistono molte, per tutti i gusti. Trova la tua preferita e crea contenuti ogni volta nuovi e diversi!