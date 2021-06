Si chiama Proffee ed è l’ultima tendenza che sta spopolando sui social, in particolare su Tik Tok. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

A lanciare le nuove mode ci pensano ormai i social network. L’ultima che sta spopolando e in particolare sulla piattaforma di Tik Tok riguarderebbe proprio una bevanda nota e amatissima, quale? Il caffè. Sono davvero moltissimi i video condivisi in rete in cui gli utenti si mostrano intenti a bere un caffè proteico detto anche “Proffee” ma scopriamo meglio di cosa si tratta e perché sta diventando già così virale.

Che cos’è il Proffee, il caffè proteico famoso sui social

Il proffee o caffè proteico altro non è che il classico caffè a cui va aggiunto anche un frullato proteico (preparato in polvere) di quelli solitamente usati per gli allenamenti o all’interno di particolari regimi dietetici. Per i tik tokers sorseggiare un buon proffee è diventata una vera moda e per lo più, utilizzando preparati proteici al gusto di vaniglia, il motivo?

Caffè Shakerato Drink

Il proffee con la vaniglia parrebbe proprio somigliare al classico frappè al gusto di caffè. Sui social questa bevanda viene preparata sia con un normale espresso sia con un caffè americano. L’obiettivo è quello di unire, alla classica e tanto amata pausa caffè, anche un alto contenuto di proteine, utili in un regime alimentare basato sull’aumento delle proteine ma contenente, però pochi zuccheri e poche calorie.

Come si prepara il proffee?

Come si prepara un buon proffee? La preparazione è davvero molto semplice: basta versare un espresso (anche doppio) aggiungere dei cubetti di ghiaccio ed un frullato proteico (gusto a scelta). Inoltre è possibile aggiungere al proffee anche del buon latte di mandorle, sciroppi o avena il consiglio però, è quello di non esagerare altrimenti il proffee da ipocalorico potrebbe poi diventare una vera bomba di calorie.