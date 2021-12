Dal 1° dicembre la terza dose del vaccino Covid è possibile anche per gli over 18: ecco come effettuare la prenotazione.

Cambiano le regole per la terza dose del vaccino anti-Covid. Dal 1° dicembre è arrivato il via libera del Governo anche per gli over 18. Tutti i cittadini di maggiore età possono aderire alla campagna di vaccinazione con il richiamo. C’è un’unica condizione: che siano passati almeno cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Ma come ci si può prenotare?

Terza dose del vaccino Covid per gli over 18

Si amplia la platea per la campagna vaccinale relativa alla terza dose del vaccino anti-Covid, che fino a poche settimane fa era limitata ancora agli over 60. Adesso la dose booster, il richiamo per chi si è sottoposto a vaccino a mRna, è possibile dopo un minimo di cinque mesi a prescindere dalla propria età. L’importante è essere maggiorenni.

terza dose vaccino

Lo ha stablito una circolare del Ministero della Salute. Resta la priorità agli immunocompromessi, agli over 40 e al personale medico sanitario, ma dal 1° dicembre anche il resto dei cittadini maggiorenni possono prenotarsi, seguendo le regole della propria Regione di residenza.

Come prenotare la terza dose del vaccino Covid

Le regole per quanto riguarda la prenotazione della terza dose varia da Regione a Regione. Ad esempio, in Lombardia ci si può prenotare attraverso la piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, scegliendo tra gli appuntamenti disponibili. In alternativa è possibile prenotarsi tramite il call center dedicato, Postamat o portalettere.

Nel Lazio si può prenotare la dose booster sul portale Salute Lazio. Per farlo è sufficiente avere la Tessera Sanitaria, con tanto di codice fiscale e codice numerico Team, le 13 cifre poste sul retro della tessera. In Campania, come anche in Friuli, la terza dose era stata già aperta a tutti dal 17 novembre, senza fasce d’età e senza necessità di prenotazione. Nella regione del governatore De Luca basta dunque presentarsi presso uno degli hub vaccinali presenti alla Mostra d’Oltremare di Napoli, alla Fagianeria di Capodimonte, a Capri e nei centri vaccinali dei distretti di base. Ad ogni modo, per chi preferisce prendere appuntamento, è possibile prenotarsi sul sito della Regione.

Per ogni altra informazione, invitiamo a recarsi sul sito ufficiale della propria Regione di residenza, dove sarà possibile ricevere nel dettaglio ogni informazione necessaria alla prenotazione per la dose booster.

