Quali sono le faccine più utilizzate nel 2021? Diamo uno sguardo alla classifica delle emoji e scopriamo quali hanno avuto maggiore successo.

Le emoji fanno ormai parte della nostra quotidianità. Qualcuno le utilizza con cognizione di causa, mentre altri buttano lì la prima che trovano sulla tastiera. A prescindere dalla scelta, diamo uno sguardo alla classifica 2021 e scopriamo quali sono le faccine più utilizzate dell’anno.

Emoji: la classifica del 2021

L’Unicode Consortium, il consorzio che si occupa delle emoji, ha reso pubblica la classifica 2021 delle faccine più utilizzate nell’ultimo anno. Sono dieci, per l’esattezza, le immagini sorridenti, arrabbiate o pensierose che le persone hanno maggiormente inviato nei 12 mesi passati. Rispetto alla classifica precedente e nonostante l’aggiunta di nuove emoticon, di novità non ce ne sono molte. A trionfare ancora una volta, infatti, è l’emoji che ride fino alle lacrime, la cosiddetta crying-laughing. Considerando che nel catalogo ci sono ben 3663 simboli, il risultato raggiunto dalla faccina che si abbandona ad una risata a crepapelle è sbalorditivo.

La seconda posizione della classifica è occupata dal semplicissimo cuoricino rosso, mentre la terza dalla emoji che ride fino alle lacrime e si rotola sul pavimento. Quarto posto per il pollice in su che serve per comunicare un “ok” e quinto per la faccina che piange.

Stando alla top five della classifica 2021 delle emoji, è curioso notare come le persone abbiano usato le faccine per comunicare. Sembra che, onde evitare incomprensioni, gli utenti dei messaggi istantanei preferiscano inviare emoticon che non lasciano spazio a fraintendimenti.

Le ultime cinque posizioni della classifica

Il sesto posto della classifica 2021 stilata da Unicode Consortium è occupato dall’emoji con le mani giunte, che esprime ringraziamento. Al settimo troviamo la faccina che manda un bacio e all’ottavo quella che ride con i cuori a posto degli occhi. La nona posizione è della emoticon con gli occhi a cuore e la decima dal classico smile. Nella classifica generale, le emoji che hanno riscosso meno successo, anche se costituiscono la collezione più vasta con 258 pezzi, sono le bandiere. D’altronde, perché inviare una bandiera ad una persona?

