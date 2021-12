App per scansione: le migliori applicazioni per poter effettuare la scannerizzazione di un documento o di uno scontrino fiscale.

Non hai una stampante con scanner a disposizione e ti stai chiedendo come scannerizzare un documento? Non preoccuparti. Da qualche tempo a questa parte per effettuare una scannerizzazione basta avere uno smartphone. Sugli store sono disponibili infatti tante app per scansione, gratuiti, a pagamento, per Android, per iOS, adatte a tutte le esigenze. Basta avere un minimo di pazienza, uno po’ di memoria sullo smartphone e, ovviamente, anche una fotocamera. Ma quali sono le migliori? Scopriamole insieme.

App per scansione documenti: le migliori

Tra le tante app disponibili sugli store, una delle più apprezzate è Genius Scan. Si tratta di un software disponibile per tutti i sistemi operativi e gratuita (con possibilità di acquisti di determinate funzioni), in grado di riconoscere in automatico lo sfondo e di digitalizzare e ripulire solo gli elementi che effettivamente ti servono, per restituire una scansione in tutto e per tutto nitida e leggibile. Insomma, lo strumento ideale per avere uno scanner in tasca ovunque tu vada.

Altra app molto apprezzata è SwiftScan. Si tratta di un’app in grado di digitalizzare documenti a colori, in bianco e nero e anche in scala di grigi, disponibile sia per Android che per iOS. Anche in questo caso è gratuita, con possibilità però di acquisti in-app per funzioni extra a un prezzo leggermente più alto rispetto alla precedente.

Tra le altre app per scannerizzare Android, ma anche Apple, si consigliano poi Microsoft Lens, utile per scannerizzare libri, Google Drive (attraverso l’opzione Scansiona), Quick PDF Scanner, Evernote Scannable e anche CamScanner, altra app ricca di funzionalità come Genius.

App per scansione qr Code

Non sono i documenti che vuoi scansionare ma i QR Code, importanti anche per poter ottenere il Green Pass? Anche in questo caso hai solo l’imbarazzo della scelta, anche se ormai molti smartphone disponogno già di un lettore di QR Code integrato e installato. Tra le tante app disponibili sugli store consigliamo QR Droid Code Scanner, Quick Mark, Norton Snap, Wear Codes, Barcode Scanner, QR King Scanner e tante altre. Il loro funzionamento è pressoché lo stesso: una volta aperte ti permetteranno di scannerizzare direttamente il QR Code di tuo interesse, portandoti senza troppa attesa e lunghi giri al link corretto.

