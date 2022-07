Il termine binge significa letteralmente “abbuffarsi” e può essere utilizzato in diversi contesti della vita quotidiana.

La parola binge è un termine inglese che si può utilizzare in numerosi contesti. A seconda della parola che la segue, infatti, essa assume delle sfumature differenti. In generale, comunque, quando si parla di tale termine si intende un’alterazione del comportamento in cui c’è un eccesso in qualcosa. Questo termine è di solito utilizzato per indicare un comportamento negativo che causa dei danni a chi lo porta avanti.

Origini : parola inglese che significa letteralmente “abbuffarsi”.

: parola inglese che significa letteralmente “abbuffarsi”. Quando si usa : termine utilizzato per indicare l’alterazione del comportamento caratterizzata dall’eccesso in qualcosa.

: termine utilizzato per indicare l’alterazione del comportamento caratterizzata dall’eccesso in qualcosa. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di binge

guardare film streaming a casa

Il termine si traduce letteralmente con “abbuffarsi” e assume diverse sfumature in base ai contesti e alle parole che lo seguono. Quando si utilizza questa parola, comunque, si intende sempre un’occasione in cui un’attività specifica viene svolta in maniera estrema ed eccessiva. In particolare, questo termine inglese di usa per indicare qualcuno che mangia, beve, guarda serie tv o spende denaro in modo compulsivo.

Molto spesso capita infatti di sentire parlare di binge eating, un disturbo dell’alimentazione dove un soggetto mangia molto in poco tempo senza riuscire a controllarsi. Anche l’espressione binge drinking è comune e si usa per indicare persone che bevono senza controllo fino ad ubriacarsi. Infine, un’altra comune espressione è binge watching. Questa si utilizza quando si parla di qualcuno che guarda senza sosta episodi di serie televisive trascorrendo quindi molto tempo davanti al televisore.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso della parola in casi pratici per comprendere meglio come utilizzarla:

“Le persone che soffrono di binge eating non riescono a perdere peso nonostante lo desiderino”.

“Il binge drinking è molto diffuso tra i giovani che bevono alcolici senza sapersi regolare”.

“Le serie tv stanno ottenendo sempre più successo e spesso i più giovani decidono di fare binge watching della loro preferita”.

