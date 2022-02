Quando si vuole fare una maratona di serie tv si dice binge watching, la stessa cosa vale per gli alcolici con il binge drinking, anche se non fa bene alla salute.

Ormai fare le cose il più velocemente possibile è una come gara per i più giovani. Lo fanno con le serie tv in streaming con il binge watching, ma anche con qualcosa di molto meno salutare. Il binge drinking è una pratica in uso tra i più giovani, quelli che sicuramente hanno un’idea di divertimento non proprio sana, che prevede l’assunzione di 5 o più bevande alcoliche in breve tempo. Questo porta a ubriacarsi quasi subito e a perdere il controllo. Scopriamo nel dettaglio da dove deriva il termine e cosa significa.

Origine : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando si usa : per indicare una pratica per ubriacarsi velocemente.

: per indicare una pratica per ubriacarsi velocemente. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Cos’è e il significato di binge drinking

L’espressione inglese binge drinkind si traduce in italiano come “abbuffata di alcolici” o anche “bere fino all’ubriacatura”. Nello specifico si tratta di una pratica che prevede di ingurgitare dalle 5 in su bevande alcolico in un lasso di tempo prestabilito (meno è e meglio è ai fini della pratica sociale). Si tratta di alcune ore in sostanza, che però rende l’effetto dell’alcol molto forte sull’organismo, portando all’ubriacatura quasi immediata (e anche a conseguenze peggiori, come il coma etilico).

L’ubriacarsi causa la perdita di controllo e di pudore, tanto che è una pratica che si usa anche prima di compiere dei reati, ed è sinonimo anche della mancata percezione del pericolo per la salute e dell’abbassamento della soglia per l’alcolismo.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso del termine binge drinking, presi da titoli di articoli presenti sul web.

– “Centro storico: binge drinking, due minori in ospedale” da FirenzeToday.it del 13 febbraio 2022.

– “Binge drinking”, lo sballo che manda i ragazzi in ospedale” da Today.it del 13 febbraio 2022.

