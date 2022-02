A chi è dedicata Insuperabile di Rkomi? Scopriamo tutto sulla canzone dell’artista che ha debuttato al Festival di Sanremo 2022.

Grazie al Festival di Sanremo 2022, Rkomi si è fatto conoscere al grande pubblico. Per il debutto sul palco dell’Ariston, l’artista ha portato in scena una canzone dal ritmo travolgente. Si intitola Insuperabile: scopriamo a chi è dedicata e qual è il suo significato.

A chi è dedicata Insuperabile di Rkomi?

Anche se la sua carriera da cantante è iniziata nel 2016, Rkomi è diventato popolare grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Prima di questo momento, comunque, l’artista ha collaborato con colleghi importanti, come: Tommaso Paradiso, Gazzelle, Irama, Sfera Ebbasta, Dardust, Gaia, Tommy Dali e Chiello. Sul palco dell’Ariston, Mirko Manuele Martorana – questo il suo nome di battesimo – si è presentato con il brano intitolato Insuperabile. E’ una canzone d’amore, con sonorità rock e con un ritmo travolgente.

“L’amore per me è elettricità

Sto immergendomi nella corrente, le tue lentiggini

Uno ogni due sono come scalini che portano nell’Olimpo

In un mantello di nuvole bianche, cosa mi hai fatto“.

Il protagonista di Insuperabile racconta cos’è per lui l’amore, quel sentimento forte, che ha scoperto davvero solo quando ha incontrato la donna del suo cuore.

“L’amore per me è quel lasso di tempo

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupé

Due molotov in fiamme nella corrente“.

Per spiegare al meglio la sua concezione di amore, il protagonista paragona il sentimento ad una corsa in macchina o all’esplosione di due bombe. Tutto questo per dire che è “insuperabile“.

“In bilico su un filo spinato, amo il pericolo

Ed io che mi ostino a starci sopra

Baci rubati, respiro gasolio

Sentimi il polso

Percepisco sangue freddo nelle mie vene“.

A chi è dedicata Insuperabile di Rkomi? Il cantante ha dichiarato: “Nasce da un rapporto finito in modo positivo e il suo testo propone una serie di parallelismi a mio avviso molto interessanti. Insuperabile abbraccia molti generi differenti“. Pertanto, quando ha scritto il testo, Mirko Manuele Martorana pensava ad una ragazza che ha fatto parte della sua vita.

Ecco il video di Insuperabile di Rkomi:

Il significato della canzone

Insuperabile di Rkomi parla di un amore intenso e passionale. Un rapporto esclusivo, in grado di fermare il mondo. Una relazione assoluta, che non può vedere interferenze. Nonostante tutto, il legame non è affatto semplice, perché è difficile da gestire e, soprattutto, da conservare così com’è. “E’ un ibrido, così come lo è il mio ultimo album, ma dice qualcosa di diverso, a me e a chi la ascolterà“, ha dichiarato il cantante.

