App compatibili CarPlay: le app più utili da poter installare sul proprio iPhone per utilizzare nella propria auto.

L’ecosistema Apple è in grado di semplificare molto le nostre vite anche nelle operazioni quotidiane, complice anche la comunicazione tra i vari prodotti. Non a caso, molte app presenti sul nostro iPhone riescono a interfacciarsi e integrarsi in maniera immediata con iPad, Apple Watch e anche con CarPlay, il servizio dell’azienda di Cupertino dedicato alla guida. Ma quali sono le app compatibili con CarPlay? Scopriamo insieme alcune delle più utili in assoluto, quelle applicazioni di cui non potrai più fare a meno.

App compatibili Apple CarPlay: alcune premesse

Prima di scoprire quali app sono in grado di rendere la nostra esperienza di guida più completa, rispondiamo ad alcune domande generiche. Ad esempio: come aggiungere un’app su CarPlay? La risposta è semplice. Quando utilizzi il sistema Apple sulla tua auto, sul display ti compariranno direttamente le app disponibili e compatibili. Dal nostro iPhone possiamo però fare ordine, aggiungerne di importanti e rimuoverne alcune poco utili. Per farlo andiamo si Impostazioni, Generali e poi CarPlay. Selezioniamo l’auto e tocchiamo su Personalizza. A questo punto basta premere su Aggiungi ed Elimina per modificare l’ordine di visualizzazione delle app.

CarPlay

Altra domanda generica ma molto importante: come funziona Apple CarPlay? La risposta anche in questo caso è semplice. Su un’auto che supporta CarPlay basta mettere in moto e attivare Siri. Connettiamo quindi l’iPhone tramite cavo USB o wireless. Una volta connesso, andiamo dall’iPhone su Impsotazioni, Generali e poi su CarPlay, selezionando la nostra auto. Fatta questa operazione, potremo facilmente utilizzare il sistema come fosse una sorta di computer di bordo, accedendo alle varie app disponibili e fruendo anche di molti contenuti multimediali.

App più utili compatibili con Apple CarPlay

Le app disponibili per Apple CarPlay sono molte, e possono essere divise per categorie: esistono app di navigazione, app di messaggistica e chiamata, altre multimediali, tra musica podcast, audiolibri, app radio o app di notizie di ogni tipo. E non mancano ovviamente le app per intrattenere i bambini durante il viaggio.

Elencare tutte le app compatibili non è necessario, basta scoprirle direttamente sullo store. Ma proviamo a scoprire insieme quali siano le migliori app CarPlay per iPhone. Partiamo da quelle di navigazione. In alternativa a Google Maps, non utilizzabile sul servizio Apple per le auto, ma solo per quello Android. Per questo motivo, ti suggeriamo di scaricare Apple Maps, meno potente forse del più famoso rivale, ma in grado di portarti a destinazione senza problemi.

Possiamo utilizzare poi tranquillamente WhatsApp, ma per messaggi e chiamate è necessario installare anche iMessage e telefono, le app che permettono di fare chiamate, leggere e inviare messaggi utilizzando semplicemente i comandi vocali di Siri, per non distogliere lo sguardo dalla strada.

pulizia auto

Tra le app musicali troverai preinstallata l’app Apple Music, ma potrai anche utilizzare, se lo vorrai, Spotify. Resta per preferibile, per diversi motivi, il servizio di streaming musicale della casa di Cupertino, migliore anche per quanto riguarda la qualità audio.

Se per gli audiolibri la scelta migliore, ma anche la più costosa, porta ad Audible, il servizio proposto da Amazon, se siamo amanti della radio non potremo fare a meno di iHeartRadio, un’app che permette di sintonizzarsi su tutti i canali più importanti del mondo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG