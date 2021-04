Scopriamo insieme il significato del termine “Binge eating” usato per indicare un disturbo della nutrizione e dell’alimentazione.

Quando si parla di “binge eating” si sta parlando di un disturbo della nutrizione e dell’alimentazione che è principalmente caratterizzato da abbuffate quasi simili a quelle legate al disturbo della bulimia. Il binge eating disorder noto anche con il termine “disturbo da alimentazione incontrollata” sembra essere uno dei disturbi alimentari più diffusi. Vediamo insieme l’origine e la diffusione del termine.

Origine : inglese.

: inglese. Quando viene usato : quando si vuole indicare il disturbo alimentare consistente in un consumo compulsivo, disordinato e vorace di cibo.

: quando si vuole indicare il disturbo alimentare consistente in un consumo compulsivo, disordinato e vorace di cibo. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato e l’origine del termine “binge eating”

Il termine “binge eating” deriva dall’espressione inglese composta dalla parola “Binge” che tradotto letteralmente significa abbuffata e dalla coniugazione del verbo “to eat” che significa invece mangiare. Viene usato in psicologia per indicare un disturbo alimentare che genera un irrefrenabile impulso ad assumere cibo in grandi quantità e in maniera veloce e disordinata ma che non dipende affatto dallo stimolo della fame e che non scaturisce poi con altri comportamenti compensativi quali, vomito autoindotto o abuso di lassativi.

Esempi d’uso del termine “Binge eating”

La definizione Binge eating viene usata prevalentemente nelle terapie mediche finalizzate a combattere i disturbi alimentari e nello specifico viene usata nella maniera completa: Binge Eating Disorder dove è presente un paziente che soffre di un’alimentazione incontrollata e che necessita di una diagnosi prima e di un’ accurata cura dopo:

Il paziente è affetto da binge eating.

A soffrire prevalentemente di binge eating sono i soggetti adulti e principalmente uomini.

Quella persona ha avuto un episodio di eccessivo consumo di cibo da binge eating.

Ecco alcune terapie mediche per combattere il Binge Eating.

Un aspetto fondamentale nel trattamento del binge eating disorder è quello psicologico.

