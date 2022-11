Il focolaio di contagiati dal Covid nella casa del Grande Fratello Vip si estende e per la sanificazione intervengono i Ris di Parma.

Si è sempre pensato che i concorrenti del Grande Fratello Vip fossero gli unici immuni dal Covid. Invece, per la prima volta, il virus è entrato nella casa di Cinecittà seminando il panico. Ad oggi sono sei i concorrenti risultati positivi: Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi, che sono in isolamento, e Pamela Prati, che ha scoperto di aver contratto il Covid pochi giorni dopo l’eliminazione dal gioco. A loro, nelle ultime ore, si è aggiunta anche Wilma Goich.

Gf Vip, avviata la sanificazione della casa

La produzione del Gf Vip ha quindi deciso di correre ai ripari avviando la sanificazione di tutti gli ambienti della casa.

Come mostrano alcuni video postati in rete, all’interno di Cinecittà sono arrivati i Ris di Parma nel tentativo di debellare il virus ed evitare altri contagiati.

Al momento, nessuno dei positivi presenta sintomi gravi e godono tutti di buona salute. Si resta in attesa del tampone negativo per permettere loro di entrare in casa, mentre i concorrenti non contagiati vengono costantemente monitorati.

