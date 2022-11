Trema ancora il GF Vip con un altro caso di positività al Covid-19. Si tratta del quinto concorrente contagiato. Ecco di chi si tratta.

Sembrava essersi placata la fase di contagi da Covid al GF Vip. Dopo la positività arrivata nello scorso weekend di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, ecco che la produzione ha annunciato l’ennesimo caso. Con una nota, i telespettatori sono venuti a conoscenza dell’ultimo contagiato.

GF Vip: un altro positivo al Covid

Alfonso Signorini

“A seguito di controlli medici Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile. La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio. I concorrenti – informati della situazione – sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi”.

Era stato questo il primo comunicato relativo alle positività dei primi quattro concorrenti. Oggi, ecco il quinto: si tratta di Wilma Goich.

“In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile”.

Insomma, la situazione sembra essere sotto controllo ma con tutti questi casi è molto probabile che anche altri concorrenti possano risultare in futuro positivi.

Di seguito l’annuncio del GF con un post anche social su Twitter:

