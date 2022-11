Alcune curiosità sulla sua vita in famiglia: Serena Autieri si racconta tra marito (e 11 anni di matrimonio) e la crescita di sua figlia.

In occasione dell’uscita al cinema con un film di Natale: ‘The Christmas Show’, insieme a Raoul Bova, la fantastica Serena Autieri si racconta a Confidenze e lo fa parlando anche della sua intimità e della sua famiglia in vista, appunto, del periodo di Natale e del modo in cui vivrà questo momento con suo marito e sua figlia.

Serena Autieri: le parole sul marito e la figlia

Serena Autieri

L’attrice, di ritorno al cinema con ‘The Christmas Show’ – che oltre Raoul Bova vedrà anche Ornella Muti, Tullio Solenghi, Francesco Pannofino, Giulio Nunziante Cesaro e Alice Andrea Ferrari nel cast -, ha raccontato come vivrà lei in prima persona il Natale soffermandosi appunto sul rapporto con suo marito, Enrico Griselli, e la crescita della piccola Giulia.

“Ormai siamo sposati da 11 anni e ho smesso di lamentarmi perché lui si sveglia troppo presto”, ha rivelato Serena Autieri. “Mio marito dorme poco perché ha sempre da fare, la sua mente è in perenne movimento. Io, invece, ho bisogno di almeno sette ore di sonno. Se litighiamo, sono io quella che cerca di fare pace. Non sono rancorosa, non tengo il muso e dimentico subito”.

Dal rapporto col compagno di vita, alla crescita della figlia: “Come sta diventando? Permalosa come me, ma anche testarda come il padre. Da piccola diceva che avrebbe fatto la veterinaria, come il bisnonno. Ora, invece, vorrebbe diventare una cantante. È ancora presto per decidere, ma ha una bella voce ed è portata per la musica. Anche io ho studiato canto. Mamma pensava che, in quanto ragazze, dovessimo coltivare la grazia e le passioni artistiche”.

Di seguito un post Instagram dell’attrice con la copertina di Confidenze che la vede protagonista:

