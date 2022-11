Il racconto di Guendalina Tavassi sull’infanzia difficile vissuta insieme a suo fratello Edoardo a causa del divorzio dei genitori.

Il mondo della tv e dello spettacolo è abituato a vederli felici e sorridenti ma la loro infanzia nasconde ben altra storia. Parliamo di Guendalina Tavassi e di suo fratello Edoardo che in queste ore sono stati protagonisti in tv al GF Vip – lei ospite e lui concorrente -. La donna ha parlato a DiPiù Tv raccontando le brutte vicende vissute da piccoli.

Guendalina Tavassi e l’infanzia difficile

Guendalina Tavassi

Il racconto di Guendalina Tavassi parte dal principio e dalle difficoltà avute in un periodo ben preciso della sua vita e di quella del fratello: il divorzio dei genitori.

“Abbiamo vissuto l’inferno. I nostri genitori hanno attraversato un divorzio a dir poco turbolento”, ha raccontato la donna. “Ricordo i pomeriggi in cui io e mio fratello ci rifugiavano in camera e ci tappavamo le orecchie per non sentirli litigare. Io, anche se sono più piccola di lui, gli facevo da mamma e lo abbracciavo mentre piangeva”.

Da quanto si apprende, quando i genitori di Guendalina ed Edoardo si sono separati, anche i due fratelli sono stati costretti a non vedersi per un periodo. Una vicenda molto triste ma che ha contribuito a fare in modo che il loro legame diventasse, oggi, ancora più forte.

La conferma è poi arrivata sia dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi alla quale i due hanno preso parte insieme, sia dalla recente puntata del Grande Fratello dove Edoardo è concorrente.

Di seguito, invece, il recente post Instagram della donna dopo la partecipazione al GF Vip:

Riproduzione riservata © 2022 - DG