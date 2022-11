Ancora scintille a Uomini e Donne tra Ida e Riccardo: i due sono stati protagonisti di un duro confronto a urla e brutte parole.

Non mancano le liti a Uomini e Donne. Questa volta, ancora, sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri a prendersi la scena. La dama, infatti, non è riuscita a stare zitta nell’ascoltare l’uomo parlare, e sminuire, il suo corteggiatore Alessandro che da qualche tempo si è dichiarato a lei.

Uomini e Donne: lite fortissima tra Ida e Riccardo

Maria De Filippi

“Come ti permetti. Mi hai snobbato per quattro anni. Mi potevi prendere in ogni momento, mi scioglievo come neve al sole. E ora ti permetti di dire ad Alessandro che io lo sto prendendo in giro? Mi sono rotta, mi sono rotta. Basta, basta!”, ha detto Ida nel pomeriggio di Uomini e Donne urlando in modo molto violento nei confronti di Riccardo.

E ancora: “Lasciami in pace, io la mia vita l’ho continuata, abbi rispetto della mia serenità”, ha ancora detto la dama all’uomo. “Mi puoi mandare a fanc**o pure adesso, neanche il bene ti è rimasto nei miei confronti”.

A questo sfogo, Riccardo non è rimasto in silenzio e ha risposto: “Quante volte sono rimasto qua come un cogl***e e ho pianto per Ida e non mi è mai stata tesa una mano? Ma vai a cagare Ida. Ho di fronte una persona che non è più la stessa”.

Per chiudere in bellezza la discussione, poi, il cavaliere ha anche detto che secondo lui Alessandro non sarebbe davvero interessato a Ida e che sarebbe già pronto a sostituirla con un’altra ragazza. Insomma, non esiste tregua tra i due.

Siamo sicuri che al prossimo confronto se ne vedranno ancora “delle belle”…

Di seguito l’inizio dell’ennesima discussione tra i due in un post Instagram pubblicato dal programma:

