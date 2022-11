Annamaria Bernardini De Pace ospite di Belve. Il noto avvocato non ha risparmiato alcune frecciate a molti volti noti…

E’ una Annamaria Bernardini De Pace scatenata quella che andrà in onda questa sera in seconda serata a Rai 2 a Belve. Ospite di Francesca Fagnani, il noto avvocato ha avuto modo di lasciarsi andare ad alcune frasi non certo carine verso alcuni volti noti. La donna, infatti, è passata da Francesco Totti – difeso e poi “mollato” nel caso di separazione con la Blasi – a Muccino, fino ad Asia Argento e Selvaggia Lucarelli.

Parla l’ex avvocato di Totti: frecciate per tutti

Francesco Totti

A riportare le dichiarazioni della nota avvocatessa divorzista con particolare riferimento ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo sono le anticipazioni del sito Davide Maggio, dove si comprende come la puntata di Belve sarà assolutamente molto accesa.

Incalzata da Francesca Fagnani che le chiedeva come mai avesse lasciato il “caso Totti”, Annamaria Bernardini De Pace ha risposto: “Totti chi?…”. “Non ricordo nulla. Non ricordo niente e comunque mi avvalgo della facoltà di non rispondere”, le sue parole sull’ex capitano della Roma e il caso di separazione con Ilary Blasi.

Spazio anche per Muccino con l’avvocato che aveva difeso la moglie durante il divorzio. “Lui dice schiaccia la vita delle persone come noci”, ha riportato le parole dell’uomo la conduttrice. L’avvocato ha risposto: “Lo dice lui. Ha perso tutto, è normale. L’ho già querelato”.

Su Asia Argento: “Può mai sembrare una vera vittima a qualcuno?”. E infine su Selvaggia Lucarelli: “Non ha forza, nonostante si chiami Selvaggia. Vorrei vederla più coraggiosa nell’affrontare le donne e darle un minimo di collaborazione (…) Con le donne non è coraggiosa, non l’ho mai sentita incoraggiare o apprezzare una donna”.

Di seguito il post su Tik Tok con l’anteprima delle parole dell’avvocato:

