Siparietto social tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Tutta colpa di un volo in ritardo che ha fatto “disperare” il conduttore…

“Andrà in onda la puntata del GF Vip stasera?”. Questa la domanda che si è posto Alfonso Signorini tra le sue stories Instagram mentre si sfogava con i fan per un volo in ritardo che lo avrebbe dovuto riportare in Italia. Il conduttore pare aver provato a chiedere aiuto a Sonia Bruganelli e al suo jet privato ma…

Alfonso Signorini e la “richiesta” a Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini

Come detto, Alfonso Signorini ha pubblicato alcune stories su Instagram nelle quali, da Parigi, sottolineava la problematica del suo volo per l’Italia in ritardo. Il conduttore del GF Vip, in fatti, stava partendo dalla capitale francese per Roma ma il suo aereo era in grosso ritardo tanto da fargli dubitare sulla sua presenza stasera nella diretta del reality.

A quel punto, probabilmente con grande ironia, lo stesso Signorini ha scherzato dicendo: “Ho chiamato Sonia Bruganelli per farmi prestare il suo jet privato e risolvere il problema ma mi ha detto che era impegnata. Che doveva andare col suo jet a prendere il pane…”.

In questo caso, pensiamo si tratti solo di una battuta ma mon è certo una novità che la moglie di Paolo Bonolis viaggi su un aereo privato in piena comodità e relax per le sue questioni personali. Lei stessa l’ha dichiarato più volte dal vivo e sui social. E, proprio per questa ragione, molto spesso, era stata presa di mira dalle critiche.

Ad ogni modo il buon Alfonso ha poi aggiornato i suoi fan sul fatto che qualcosa si era mosso e, probabilmente da bordo dell’aereo, ha aggiunto: “Speriamo bene…”.

Vedremo cosa ci racconterà ancora il conduttore o se lo vedremo direttamente alla guida del GF Vip questa sera.

Di seguito un vecchio post Instagram con i due amici e colleghi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG