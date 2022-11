Esplode il caso al GF Vip: protagonista Edoardo Donnamaria anche se non è chiaro cosa sia realmente stato detto…

Non c’è mai pace al GF Vip. Un’annata davvero ricca di episodi e anche queste ultime ore non sono state da meno. Protagonista, ora, Edoardo Donnamaria che, da alcuni filmati che circolano sul web, sarebbe stato autore di alcune parole decisamente proibite. Si parla, infatti, di una bestemmia, anche se non è chiaro cosa sia stato realmente detto.

GF Vip, caso bestemmia su Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria

Come detto, in queste ore si è aperto un nuovo caso al GF Vip. Una possibile bestemmia che sarebbe stata pronunciata nella Casa da parte di Edoardo Donnamaria.

Il ragazzo, ripreso e registrato col microfono aperto – come da regolamento – mentre è in giardino con i compagni, pare dire qualcosa di non ripetibile.

All’invito degli autori di dirigersi nel confessionale, il giovane, in una prima clip diffusa sui social, sembra dire: “Po**o Dio, che paura”, esclamazione che certamente, proprio come avvenuto altre volte nella storia dei reality, porterebbe come conseguenza l’immediata squalifica.

Eppure le cose non sono così chiare. Infatti, alcuni altri telespettatori e utenti social, specialmente su Twitter, hanno replicato a quelle immagini con altri video e filmati che farebbero sentire ben altro. Non certo una bestemmia.

“Oddio c’ho paura”, le parole che, forse, potrebbe aver detto Edoardo. Insomma, due correnti di pensiero. Cosa deciderà il GF Vip a tal proposito?

Di seguito un video pubblicato in un post su Twitter da un utente nel quale sembra esserci stata la bestemmia:

Dall’altro canto, un altro utente mostra un filmato dove non sembrano esserci problematiche sulle parole:

cosa c’è di peggio di modificare un video per far credere, a chi vi legge su twitter, una cosa che non è mai successa?

belli i drama, solo quando sono veri però#GFvip #nikiters #gioiellers #donnalisi #incorvassi pic.twitter.com/g8RKCGRPjN — stefania (@xst3fania) November 20, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG