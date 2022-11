Uno degli allievi di Amici 22 ha perso la testa per Elena D’Amario e Maria De Filippi nota come ogni anno succeda sempre la stessa cosa.

Ex concorrente oggi nel cast dei ballerini professionisti, Elena D’Amario è un punto fermo nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice ha visto il suo percorso di crescita come danzatrice e ha voluto a tutti costi che, rientrata in Italia dopo l’esperienza americana, Elena tornasse ad essere protagonista degli studi televisivi di Mediaset: questa volta come professionista. Oltre al talento della D’Amario, però, la sua bellezza non è passata inosservata e anche quest’anno un allievo di Amici ha confessato di essere pazzo di lei.

Samu balla per Elena D’Amario

Il ballerino perdutamente innamorato di Elena D’Amario è Samu, e Maria De Filippi lo ha invitato a ballare per la sua musa al centro dello studio.

“Ogni anno cambia il cast, ma c’è una costante: uno degli allievi si innamora sempre di lei”, ha commentato la conduttrice, che ha ricordato un aneddoto risalente al periodo in cui Elena era una concorrente di Amici.

“La vidi al ballo delle debuttanti, aveva 17 anni, e la convinsi a fare il provino per Amici. Entrò nella scuola quando c’era Marco Garofalo che le assegnava spesso coreografie spinte – ha ricordato Maria De Filippi – . Lei era piccolina e si rifiutava sempre di farle”.

“All’epoca era anche fidanzata con un ragazzo del cast (Enrico Nigiotti, ndr) che era molto geloso. Faceva le piazzate per come muoveva il lato B…”, ha raccontato sorridente la conduttrice.

Riproduzione riservata © 2022 - DG