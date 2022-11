Scoppia la lite social tra due ex protagonisti di Uomini e Donne: volano stracci tra due ex coniugi divenuti popolari grazie a Maria De Filippi.

Dopo otto anni di fidanzamento e sei di matrimonio, Teresa Cilia ha ufficializzato la fine dell’unione con Salvatore Di Carlo. Dopo la notizia, il popolo del web ha iniziato a chiedere alla ex tronista le motivazioni della rottura, mentre molti altri le hanno mostrato le prove dei tradimenti di Salvatore. La Cilia, tuttavia, ha scelto di mantenere il riserbo su ciò che è accaduto tra le mura domestiche, almeno fino alle ultime dichiarazioni dell’ex che l’hanno fatta davvero arrabbiare.

Teresa Cilia, furia contro l’ex Salvatore

“Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni. A troppe proposte simili ho dovuto rinunciare negli anni per amore, per troppo tempo ho messo gli altri al primo posto, e adesso ho deciso che al primo posto metterò solo e sempre me stesso. I miei obiettivi, quello che voglio!”.

Con queste parole, Di Carlo ha annunciato di aver firmato un contratto con un’agenzia di moda, lasciando intendere di essere stato costretto a rinunciare a proposte simili a causa della ex moglie.

“Il fatto che io sia una signora non giustifica il fatto che un’altra persona possa permettersi il lusso di dire ca***te! Ragazze, queste sono tutte ca***ate! – ha sbottato Teresa – .Nessuno gli ha mai impedito nulla! Anzi, quello che pensava solo ed esclusivamente a giocare a calcio era lui. Lui non ha mai pensato a fare queste cose!”.

La Cilia, quindi, ha asserito che l’ex marito abbia preso questa decisione anche in seguito alla fine del matrimonio. “[…]Io questo giochetto non lo faccio. Io ho cambiato la mia vita perché adesso sono una donna diversa e sola e non devo dare conto a nessuno – ha continuato lei furiosa – . Quando una persona è sposata per forza di cose si deve portare rispetto alla persona che si ha accanto […]”.

“Io a Salvatore non ho impedito nulla, detto questo non voglio fare una guerra contro lui – ha concluso – .Lui mi ha bloccato ovunque da tre mesi. Non so più niente. Dalla porta è uscito lui e come è uscito per me ci rimane. Ma se proprio deve parlare che dicesse la verità. Io mi professo una signora e quello che lui ha fatto non lo dirò mai. Io brillo di luce lo stesso da sola”.

