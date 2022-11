Chiara Nasti mostra ai follower il tracciato e svela di aver affrontato un parto cesareo: i dettagli sulla nascita del figlio dell’influencer e Mattia Zaccagni.

Thiago Zaccagni, figlio del calciatore Mattia e di Chiara Nasti, è venuto al mondo solo pochi giorni fa. La sua nascita è stata annunciata sui social e, sempre via Instagram, l’influencer ha voluto ringraziare l’ostetrica che l’ha seguita nel corso del travaglio, durato ben dieci ore. Alla fine, però, la Nasti è stata costretta ad affrontare un cesareo che, tuttavia, non l’ha spaventata.

Chiara Nasti, il travaglio e l’operazione

“Mi hai dato una forza incredibile…Mi sentivo fortissima durante il parto – ha scritto Chiara su Instagram allegando lo scatto del tracciato fatto prima della nascita di Thiago – .Tutte quelle ore di travaglio, nonostante pesantissime, me le hai fatte affrontare con una forza che neanche sapevo di avere considerando che ero terrorizzata solo all’idea”.

Con queste parole, dunque, la Nasti ha voluto ringraziare l’ostetrica che l’ha accompagnata nel delicato momento del parto.

“Anche se poi dopo 10 ore è finita con un cesareo perché Thiago non ci lasciava altra scelta, non posso far altro che ringraziarti per quanto mi hai motivata, aiutata e fatta sentire al sicuro”, ha concluso.

L’influencer, nonostante un parto un po’ più complicato del previsto, però, continua a nutrire un desiderio: fare subito altri figli. “Non vedo l’ora di farne altri già”, ha ripetuto Chiara Nasti.

