Maluma al centro di una polemica per aver abbandonato un’intervista: il cantante furioso per la domanda del giornalista.

Sta facendo il giro del web il video in cui Maluma, ospite di un’emittente televisiva del Qatar, ha abbandonato gli studi dopo una domanda “scomoda” del giornalista. Il cantante colombiano, protagonista della colonna sonora dei Mondiali 2022 insieme a Nicki Minaj e Myriam Fares, è così finito al centro delle critiche del web: le sue risposte e il suo comportamento non sono affatto piaciuti al popolo della rete.

Maluma se la prende con il giornalista: “Maleducato”

Il giornalista che ha intervistato Maluma gli ha chiesto come mai, a differenza di Shakira e Dua Lipa che hanno rifiutato di esibirsi alla cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar, lui abbia accettato la richiesta.

Le cantanti, così come molti altri artisti, si sono ribellate contro la situazione dei diritti umani e civili nel paese mediorientale esprimendo il loro dissenso con il no alla partecipazione.

Maluma, a differenza delle colleghe, ha scelto di partecipare e, alla domanda del giornalista, ha motivato così la sua decisione: “Questo è qualcosa che io non posso risolvere. Sono venuto qui per godermi la vita, il calcio, non è qualcosa in cui io sono coinvolto. Sono qui per godere del calcio e della mia musica”.

Incalzato dal conduttore, però, Maluma ha sbottato e ha abbandonato l’intervista. “Maleducato”, ha urlato contro il giornalista, mentre molti si sono scagliati contro il cantante, tacciandolo di superficialità e ignoranza.

Literalmente Maluma dijo "no cuido gays, no me importan los muertos en la construcción de los estadios; yo vine a pasarmela bien"… Y es que hay algunos artistas latinos que no pueden ver más allá del bling bling y sus casas en Miami. 👇pic.twitter.com/5k5KjoQ4Ts — Ro Banda (@therobanda) November 19, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG