Cerimonia d’apertura dei Mondiali in Qatar 2022: la scaletta, chi ci sarà e come seguire il grande evento.

Il conto alla rovescia è terminato. I controversi e criticatissimi Mondiali in Qatar del 2022 stanno per cominciare. Il calcio d’inizio è previsto per il 20 novembre alle ore 17 italiane, quando ad aprire la manifestazione più importate organizzata dalla FIFA saranno la rappresentativa dei padroni di casa e l’Ecuador. Un match che sarà anticipato, come sempre in competizioni del genere, da una ricca cerimonia d’apertura, impreziosita dalla presenza di tanti personaggi dello spettacolo. Andiamo a scoprire la scaletta e i protagonisti di questa emozionante cerimonia.

Qatar 2022: le canzoni dei Mondiali

La gara inaugurale dei Mondiale in Qatar 2022 si terrà il 20 novembre all’Al Bayt Stadium di Al-Khor, uno degli otto stadi costruiti o rimodellati per questa competizione ufficiale. Nel corso della cerimonia che precederà il match dovrebbe esserci spazio per quattro brani inseriti dalla stessa fifa nella playlist FIFA World Cup Qatar 2022 Official Soundtrack, resa nota negli scorsi mesi.

calcio 2022 mondiali

I brani in questione sono in particolare:

– Hayya Hayya (Better Together) di Trinidad Cardona, Davido e Aisha;

– Arhbo di Ozuna feat. GIMS;

– Light the Sky di Nora Fatehi Balqees, Rahma Riad, Manal & RedOne;

– The World Is Yours to Take dei Tears for Fears feat. Lil Baby.

Tra queste quattro canzoni, l’inno ufficiale della competizione è Hayya Hayya, pezzo che mette al centro l’unione tra i popoli. Un concetto che riappare anche nelle altre canzoni, interpretate da artisti portoricani-franco-congolesi, canadesi, degli Emirati, dell’Iraq e del Marocco.

La FIFA ha selezionato in realtà solo i primi tre brani, mentre il pezzo dei Tears for Fears è stato scelto da uno degli sponsor principali della manifestazione, Budweiser. Non sappiamo comunque se tutti e quattro i pezzi saranno suonati durante la cerimonia, come sempre top secret. Quel che sappiamo è che per poterla seguire sintonizzarci sui canali che hanno acquistato i diritti per l’evento, in particolare su Rai 1 dalle ore 16 del 20 novembre.

A queste si aggiunge, nell’immediata vigilia, anche Tukoh Taka, brano di Nicki Minaj, Maluma e Myriam Fares che potrebbe essere presentato ufficialmente nel corso della cerimonia.

Scaletta e cantanti della cerimonia d’apertura

Per quanto riguarda gli ospiti dell’evento, oltre ai cantanti dei brani ufficiali della manifestazione, è certa la presenza di Jeon Jung-kook, cantante dei BTS, il più importante gruppo K-Pop al mondo. Molto probabile anche la presenza dei Black Eyed Peas, mentre c’è un mistero attorno al nome di Shakira.

La popstar colombiana, già in passato protagonista nei Mondiali FIFA con il brano Waka Waka per Sudafrica 2010, dovrebbe infatti essere tra le performer dello show. Tuttavia, non è ancora arrivata una conferma ufficiale, e una fonte a lei molto vicina, la giornalista spagnola Adriana Dorronsoro, ha lanciato l’indiscrezione bomba di una sua possibile assenza, pur non spiegandone i motivi.

Ricordiamo che solo pochi giorni fa aveva rifiutato ufficialmente di essere accostata all’evento in Qatar un’altra grande popstar, Dua Lipa, che ha protestato a gran voce per il mancato rispetto dei diritti sociali e civili nel Paese ospitante.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG