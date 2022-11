Cosa vuole dire la parola circonciso e quando è corretto utilizzarla? Scopriamo insieme tutto sul termine.

La parola circonciso è un aggettivo e sostantivo maschile molto utilizzato nella lingua italiana. Nonostante la sua grande diffusione, comunque, molte persone non ne conoscono il reale significato. Ecco allora perché abbiamo deciso di raggruppare tutte le informazioni relative a questa espressione.

Origini : participio passato di “circoncidere”, parola che deriva dal latino circumcidĕre, composto da circum- e caedĕre (ossia “tagliare” in italiano).

: participio passato di “circoncidere”, parola che deriva dal latino circumcidĕre, composto da circum- e caedĕre (ossia “tagliare” in italiano). Quando si usa : per indicare chi è stato sottoposto alla circoncisione.

: per indicare chi è stato sottoposto alla circoncisione. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: in Italia.

Il significato di circonciso

Il termine circonciso è un aggettivo e sostantivo maschile nonché participio passato di circoncidere. Questa parola si utilizza per indicare chi è stato sottoposto alla circoncisione, ossia la rimozione chirurgica del prepuzio dal pene umano. Si tratta di una procedura tipica degli Ebrei che la praticano per motivi religiosi.

In senso storico, si parla di circoncisi in merito a una setta ereticale che ha vissuto nel 13° secolo. Questa è stata denominata in tal modo per la pratica di usanze antico-testamentarie, compresa appunto la circoncisione.

La parola deriva dal latino circumcidere, che significa “tagliare intorno“. Ad oggi è un termine molto usato anche in Italia per identificare una pratica specifica che, anche se spesso legata alla religione ebraica, a volte non ha motivi religiosi. Questa pratica viene realizzata con anestesia topica o locale iniettata proprio per alleviare il dolore e lo stress fisiologico.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici che possono dare una mano a comprendere il significato della parola:

“Non so se Luca è stato circonciso o meno, onestamente non ne abbiamo mai parlato”.

“Vorrei che mio figlio venisse circonciso, ma ovviamente dipende anche da come la peserà il suo futuro padre”.

“Tommaso Zorzi è stato circonciso nelle ultime ore: a svelarlo è stato lui stesso tramite un post sul suo profilo Instagram”.

