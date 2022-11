Un altro concorrente del Gf Vip è sparito dalla casa facendo pensare ad un altro caso Covid ma, in realtà, si è trattato di un ricovero d’urgenza.

Paura nella casa del Grande Fratello Vip, l’ambulanza è arrivata a Cinecittà per un ricovero d’urgenza. Nelle ultime ore, infatti, molti spettatori del reality show avevano notato l’improvvisa sparizione di Daniele Dal Moro, pensando si trattasse di un altro caso di Covid. Invece, come spifferato in gran segreto da Luciano Punzo, l’ex tronista di Uomini e Donne era stato avvistato con una flebo al braccio prima di sparire misteriosamente dalla casa.

Daniele Dal Moro: “Non posso agitarmi, mi hanno ricoverato”

Rientrato in casa nel tardo pomeriggio di ieri, 21 novembre, Daniele ha lasciato intendere di essere stato molto male, ma di non poter dire altro agli altri concorrenti.

“Sapeste cosa mi è successo. Vi dico solo che ho passato la notte in bianco – ha accennato Dal Moro – […] Se è un malessere fisico o emotivo? Sì dai fisico, mi hanno fatto le analisi, però davvero non posso dirvi nulla”.

Dopo la diretta di ieri, però, il giovane si è adirato con Edoardo Donnamaria e, proprio durante la litigata, si è lasciato scappare cosa gli è successo quando è stato trasportato d’urgenza dall’ambulanza in ospedale.

“Ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale, con l’ambulanza. Non dovrei incazzarmi, dovrei stare tranquillo”, ha commentato Daniele prima che la regia del Gf Vip censurasse l’audio.

Oddio oltre l'ira veneta, abbiamo saputo da lui stesso anche che ieri sera Daniele è stato ricoverato d'urgenza e noi non eravamo a conoscenza #gfvip #incorvassipic.twitter.com/LfS5qzl8wG — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 22, 2022

